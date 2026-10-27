Thái Lan: Lũ quét nhấn chìm nhiều khu vực ở Phuket
Giới chức tỉnh Phuket ngày 26/10 cho biết, mưa lớn qua đêm gây lũ quét tại nhiều khu vực trên đảo Phuket - một trong những điểm du lịch chính của Thái Lan, ảnh hưởng đến cả 3 huyện của tỉnh, trong đó có thủ phủ Phuket City.
Đến cuối buổi sáng, mực nước bắt đầu rút, song một số vùng trũng vẫn ngập, buộc nhà chức trách khuyến cáo các phương tiện nhỏ tránh đi vào những khu vực này.
Lũ lụt cũng gây sạt lở đất tại một số nơi, trong khi lực lượng chức năng đang dọn dẹp bùn đất, đá và các mảnh vỡ để tránh làm tắc nghẽn kênh rạch, đường thủy.
Khoảng 100 hộ gia đình bị ảnh hưởng, song chưa ghi nhận thương vong. Cục Khí tượng Thái Lan cảnh báo, mưa lớn kéo dài tại miền Nam đến ngày 28/10, làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.
R.G
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/thai-lan-lu-quet-nhan-chim-nhieu-khu-vuc-o-phuket-a500767.html