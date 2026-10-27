Thái Lan: Lũ quét nhấn chìm nhiều khu vực ở Phuket

Đến cuối buổi sáng, mực nước bắt đầu rút, song một số vùng trũng vẫn ngập, buộc nhà chức trách khuyến cáo các phương tiện nhỏ tránh đi vào những khu vực này.

Lũ lụt cũng gây sạt lở đất tại một số nơi, trong khi lực lượng chức năng đang dọn dẹp bùn đất, đá và các mảnh vỡ để tránh làm tắc nghẽn kênh rạch, đường thủy.

Khoảng 100 hộ gia đình bị ảnh hưởng, song chưa ghi nhận thương vong. Cục Khí tượng Thái Lan cảnh báo, mưa lớn kéo dài tại miền Nam đến ngày 28/10, làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.

R.G