Thái lan: Lũ lụt gây thiệt hại hơn 320 triệu USD

Ngập lụt do mưa lớn tại thủ đô Bangkok, Thái Lan ngày 26/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Trong một nhận định, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Pisanwanich cho rằng lũ lụt dự kiến sẽ làm giảm 0,3 điểm phần trăm mức tăng trưởng GDP của Thái Lan trong năm nay, khiến tốc độ tăng trưởng xuống còn 2,1%, đồng thời làm giảm khoảng 0,5 điểm phần trăm mức tăng trưởng của quý III/2026.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Pisanwanich cho biết, thủ đô Bangkok và khu vực phía Đông có khả năng sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, đặc biệt là các doanh nghiệp bán buôn và bán lẻ, trong khi ngành công nghiệp và nông nghiệp tại các khu vực khác cũng sẽ chịu thiệt hại.

Trong khi đó, Đại học Phòng Thương mại Thái Lan cũng đưa ra ước tính thiệt hại kinh tế đối với riêng thủ đô có thể lên tới khoảng 7 tỷ baht; và tổng thiệt hại trên toàn quốc là khoảng 12,3 tỷ baht.

Thủ đô Bangkok nằm trong số 41 tỉnh thành trên toàn quốc Thái Lan bị ảnh hưởng bởi lũ lụt kể từ ngày 16/9; đợt thiên tai đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và ảnh hưởng đến hơn 580.000 gia đình.

* Trong khi đó, Cơ quan quản lý thảm họa Ấn Độ cho biết, số người thiệt mạng do lũ lụt gây ra bởi mưa lớn tại bang Uttar Pradesh, miền Bắc nước này, đã tăng lên 81 người.

Theo báo cáo tình hình do văn phòng Ủy viên phụ trách Cứu trợ công bố vào cuối ngày 27/9 theo giờ địa phương, các trường hợp tử vong xảy ra trong đợt mưa đặc biệt lớn. Báo cáo cho biết hơn 2.200 ngôi nhà đã bị hư hại và 154 gia súc đã chết trong các sự cố liên quan đến mưa lũ.

Uttar Pradesh, bang đông dân nhất Ấn Độ với hơn 240 triệu người, thường xuyên hứng chịu mưa lớn và giông bão trong mùa mưa gió mùa kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9.