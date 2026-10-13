Thái Lan lên kế hoạch cho công chức nghỉ hưu sớm

Chương trình dự kiến sẽ được Thái Lan triển khai trong năm tài chính 2027, với mục tiêu giảm khoảng 5% số lượng công chức mỗi năm. Theo đề xuất, chương trình trước mắt áp dụng với công chức dân sự từ 50 tuổi trở lên.

Đường phố tại Bangkok, Thái Lan (Ảnh chụp màn hình).

Những người từ 40 tuổi có vấn đề sức khỏe hoặc cần nghỉ việc để chăm sóc người thân cũng có thể được xem xét, tùy quyết định của lãnh đạo cơ quan. Thái Lan đang cân nhắc mức hỗ trợ nghỉ hưu sớm tương đương hơn 12 tháng lương.

Giai đoạn đầu dự kiến cần khoảng 7 tỷ baht (tương đương 209 triệu USD). Các điều kiện cụ thể vẫn đang được hoàn thiện trước khi trình Nội các Thái Lan phê duyệt.

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