Thái Lan lần đầu bán LNG ra thị trường quốc tế

Hợp đồng được ký ngày 11/11/2026 giữa Gulf LNG International (GLNGI), công ty con kinh doanh LNG tại Singapore thuộc GULF Resources, và PetroChina International (Singapore). (Ảnh: AFP)

Đây là lần đầu tiên GULF bán khí LNG ra thị trường ngoài Thái Lan, đánh dấu bước chuyển từ việc nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng phục vụ các nhà máy điện trong nước sang tham gia kinh doanh LNG trên thị trường khu vực.

Chi tiết hợp đồng và ý nghĩa chiến lược

Hợp đồng được ký ngày 11/11/2026 giữa Gulf LNG International (GLNGI), công ty con kinh doanh LNG tại Singapore thuộc GULF Resources, và PetroChina International (Singapore).

Các điều khoản chính gồm: Bên bán: Gulf LNG International (GLNGI). Bên mua: PetroChina International (Singapore). Sản lượng: 4 chuyến hàng, tổng cộng khoảng 300.000 tấn LNG. Thời gian giao hàng: Năm 2027. Thị trường đích: Trung Quốc.

Dù sản lượng còn khiêm tốn so với quy mô giao dịch của các nhà kinh doanh LNG lớn tại châu Á, ý nghĩa của hợp đồng nằm ở sự thay đổi vai trò của GULF. Trước đây, tập đoàn chủ yếu mua LNG để cung cấp nhiên liệu cho các nhà máy điện khí tại Thái Lan. Nay, GULF bắt đầu đưa LNG vào danh mục kinh doanh và bán lại cho khách hàng bên ngoài.

Theo GULF, thỏa thuận này giúp tập đoàn mở rộng hoạt động trên toàn chuỗi giá trị khí đốt, kết hợp lợi thế hạ tầng tại Thái Lan với mạng lưới giao dịch của PetroChina. Công ty cũng khẳng định nguồn cung LNG cho các nhà máy điện trong nước vẫn được đảm bảo.

Tuy nhiên, GULF chưa công bố giá bán, công thức định giá hay điều kiện giao hàng. Giá có thể tham chiếu theo chỉ số JKM (giá LNG giao ngay tại Nhật Bản và Hàn Quốc), giá dầu hoặc một chỉ số khác. Những thông tin này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh lời của hợp đồng.

Vì sao GULF muốn tham gia kinh doanh khí LNG?

Xu hướng chuyển từ mua LNG phục vụ một thị trường cố định sang quản lý danh mục cung ứng linh hoạt đang ngày càng phổ biến trong ngành năng lượng. Mô hình này mang lại một số lợi ích: Tăng tính linh hoạt: Có thể chuyển hướng các chuyến hàng đến thị trường có nhu cầu cao hơn. Tối ưu lợi nhuận: Tận dụng chênh lệch giá LNG giữa các khu vực để mua bán và phân bổ hàng hóa. Phân tán rủi ro: Giảm phụ thuộc vào một nhà cung cấp, thị trường hoặc cơ chế định giá. Tối ưu tài sản: Khai thác hiệu quả các cảng tiếp nhận, kho chứa và hạ tầng khí đốt ngay cả khi nhu cầu nội địa thay đổi.

Đặc biệt, khả năng bán lại LNG giúp GULF hạn chế rủi ro trong trường hợp nhu cầu điện tại Thái Lan thấp hơn dự kiến.

GULF có sẵn nền tảng hạ tầng để hỗ trợ chiến lược kinh doanh LNG. Dự án cảng tiếp nhận LNG Map Ta Phut Terminal 3 (MTP3), giai đoạn 1, dự kiến cung cấp công suất tiếp nhận, lưu trữ và tái hóa khí 8 triệu tấn/năm (mtpa).

GULF sở hữu 70% dự án, PTT nắm giữ 30%. Cảng dự kiến đi vào hoạt động thương mại trong quý I/2029.

Mức công suất 10,8 triệu tấn/năm đôi khi được đề cập là giới hạn sau mở rộng, không phải công suất hiện tại. Ngoài ra, các đơn vị thuộc GULF cũng đã đăng ký sử dụng khoảng 5 triệu tấn/năm công suất tại Map Ta Phut Terminal 2.

Sở hữu hạ tầng tiếp nhận và lưu trữ LNG giúp GULF chủ động hơn trong việc điều phối hàng hóa, đồng thời tạo cơ hội khai thác giá trị từ hoạt động kinh doanh và tái bán LNG.

Vì sao khí LNG được bán cho Trung Quốc?

Trung Quốc là thị trường có nhu cầu LNG biến động. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), nhập khẩu LNG của nước này giảm 14% trong năm 2025 do sản lượng khí nội địa tăng, nguồn khí qua đường ống từ Nga gia tăng và cạnh tranh từ than đá.

Các dự báo được Reuters dẫn lại vào tháng 7/2026 cũng cho thấy nhập khẩu LNG của Trung Quốc có thể tiếp tục giảm trong năm 2026.

Tuy nhiên, việc PetroChina là bên mua giúp thay đổi cách nhìn về hợp đồng này. PetroChina không chỉ mua LNG để tiêu thụ trong nước mà còn hoạt động như một nhà giao dịch danh mục, có khả năng bán lại và chuyển hướng các chuyến hàng sang thị trường khác.

Theo IEEFA, gần 75% lượng LNG mà các doanh nghiệp Trung Quốc mua để bán lại đã được chuyển hướng trong năm 2025; trong đó, 42% đến Đông Bắc Á và 32% đến châu Âu.

Do đó, LNG được ký hợp đồng giao đến Trung Quốc không nhất thiết sẽ được tiêu thụ tại thị trường này. Lợi ích quan trọng đối với GULF là tiếp cận mạng lưới giao dịch và phân phối của PetroChina, thay vì chỉ dựa vào tăng trưởng nhu cầu LNG của Trung Quốc.

Những rủi ro GULF cần đối mặt

Tham gia thị trường LNG quốc tế cũng khiến GULF phải đối mặt với các rủi ro: Biến động giá: Chênh lệch giá giữa các thị trường có thể thu hẹp, khiến giao dịch mất lợi nhuận. Rủi ro tín dụng: Các hợp đồng LNG có giá trị lớn đòi hỏi năng lực tài chính và quản trị rủi ro cao. Dư cung toàn cầu: Theo ước tính của LSEG được Reuters dẫn lại, công suất LNG toàn cầu có thể tăng từ 550 tỷ m³ năm 2024 lên 890 tỷ m³ vào năm 2030. Nguồn cung dư thừa có thể đạt gần 50 tỷ m³ năm 2026 và lên tới 200 tỷ m³ vào năm 2030, gây áp lực lên giá và biên lợi nhuận giao dịch. Nhu cầu và chính sách tại Thái Lan: Nhu cầu điện trong nước, cơ chế phân bổ khí đốt và tiến độ vận hành MTP3 đều ảnh hưởng đến khả năng triển khai chiến lược.

Ngoài ra, GULF sẽ phải cạnh tranh với những nhà giao dịch LNG lớn vốn có lợi thế về vốn, tín dụng, đội tàu vận chuyển và thông tin thị trường. Vì vậy, doanh nghiệp nhiều khả năng phải tập trung vào khả năng linh hoạt và khai thác những cơ hội giao dịch riêng biệt thay vì cạnh tranh về quy mô.

Những yếu tố cần theo dõi

Hợp đồng với PetroChina mới chỉ là bước khởi đầu, chưa đủ để khẳng định GULF đã trở thành một nhà kinh doanh LNG có vị thế tại châu Á.

Khả năng thành công của chiến lược này sẽ phụ thuộc vào 5 yếu tố: Công bố giá bán và các điều kiện giao hàng của hợp đồng. Mở rộng danh sách khách hàng ngoài PetroChina. Hoàn thành các chuyến giao LNG trong năm 2027. Đảm bảo tiến độ đưa MTP3 vào vận hành trong quý I/2029. Diễn biến nhu cầu điện và khí đốt tại Thái Lan.

Nếu GULF tiếp tục ký hợp đồng với nhiều khách hàng và mở rộng sản lượng, hoạt động kinh doanh LNG có thể trở thành một mảng kinh doanh chiến lược. Ngược lại, nếu không xuất hiện các giao dịch tiếp theo sau năm 2027, thỏa thuận này có thể chỉ dừng ở một thương vụ thử nghiệm.

Tóm lại, giá trị lớn nhất của thương vụ không nằm ở 4 chuyến LNG hay 300.000 tấn hàng hóa, mà ở việc GULF lần đầu bước ra khỏi vai trò người mua để tham gia thị trường giao dịch LNG quốc tế. Khả năng mở rộng khách hàng, khai thác hạ tầng và quản trị rủi ro sẽ quyết định hiệu quả dài hạn của chiến lược này.

Nh.Thạch