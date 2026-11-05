Thái Lan kỳ vọng ký thỏa thuận thương mại với Mỹ trong tháng 11

Theo Nation Thailand, trong cuộc trao đổi với báo giới tại Trụ sở Chính phủ Thái Lan ngày 5/11, Thủ tướng Anutin Charnvirakul cho biết đàm phán về thỏa thuận thương mại đối ứng giữa Thái Lan và Mỹ đã đạt tiến triển đáng kể.

Hai bên đã đạt đồng thuận về các nội dung thực chất và điều khoản chủ yếu của thỏa thuận. Nhà lãnh đạo Thái Lan kỳ vọng văn kiện này sẽ được ký kết bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN, dự kiến tổ chức tại Manila (Philippines) từ ngày 16 đến 18/11, hoặc trong thời gian diễn ra các hoạt động của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến (Trung Quốc), dự kiến từ ngày 18 đến 19/11.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul cũng cho biết Bộ Ngoại giao Thái Lan và phía Mỹ đang chuẩn bị một tuyên bố chung về thỏa thuận thương mại đối ứng.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: Facebook/@PR Thai Government﻿ (tài khoản Facebook của Chính phủ Hoàng gia Thái Lan)

Cùng ngày, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Suphajee Suthumpun khẳng định nước này sẽ tiếp tục thúc đẩy đàm phán thỏa thuận thương mại đối ứng với Mỹ bất kể kết quả cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ.

Bà Suphajee nhận định kết quả bầu cử giữa kỳ có thể khiến chính quyền Mỹ phải thận trọng hơn khi triển khai các chính sách và biện pháp thương mại mới. Đồng thời, theo nhận định của bà, việc đảng Dân chủ giành đa số tại cả Hạ viện và Thượng viện có thể ảnh hưởng đến định hướng chính sách kinh tế của Mỹ trong thời gian tới.

Tuy nhiên, bà Suphajee cho biết các cuộc đàm phán thương mại song phương sẽ tiếp tục diễn ra mà không bị gián đoạn, do Tổng thống Donald Trump vẫn giữ các thẩm quyền hành pháp liên quan đến chính sách thương mại đối ngoại.

Bà Suphajee khẳng định việc đạt được thỏa thuận thương mại đối ứng với Mỹ có ý nghĩa quan trọng đối với Thái Lan, giúp duy trì sức cạnh tranh của hàng xuất khẩu tại thị trường Mỹ, đồng thời tạo môi trường ổn định và rõ ràng hơn cho hoạt động thương mại, đầu tư trong nước.

Về lâu dài, bà Suphajee Suthumpun cho biết Thái Lan sẽ theo dõi sát các thay đổi về chính sách ngân sách và biện pháp hỗ trợ công nghiệp của Mỹ để đánh giá tác động đến kinh tế toàn cầu, thương mại quốc tế và dòng vốn đầu tư.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer và Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Suphajee Suthumpun. Ảnh: Bộ Thương mại Thái Lan

Ngày 24/7, Mỹ áp mức thuế 10% hoặc 12,5% đối với hàng hóa từ 60 nền kinh tế trong khuôn khổ cuộc điều tra theo Mục 301 về các biện pháp ngăn chặn hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Thái Lan thuộc nhóm chịu mức 12,5% do chưa ban hành lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức hoặc chưa có cơ chế mà Washington đánh giá đủ mạnh và hiệu quả.

Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Suphajee Suthumpun cho rằng quyết định của Washington chưa phản ánh đầy đủ nỗ lực phòng ngừa, giảm thiểu và xóa bỏ lao động cưỡng bức của Thái Lan. Bangkok cho biết dù chưa có luật riêng cấm nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức, nước này đã có hệ thống pháp luật xử lý lao động cưỡng bức trong nước và đang xây dựng thêm các quy định liên quan.

“Mục tiêu của Thái Lan không phải là theo đuổi mức thuế thấp nhất có thể, mà là bảo đảm mức thuế không chênh lệch quá lớn so với các nước cạnh tranh để doanh nghiệp Thái Lan duy trì năng lực cạnh tranh,” Bộ trưởng Thương mại Suphajee Suthumpun tuyên bố.

Hiện mức thuế Mỹ áp đối với hàng hóa Thái Lan tương đương mức áp dụng với hàng hóa Việt Nam, song cao hơn mức áp dụng với hàng hóa Malaysia và Indonesia - hai nước chịu mức thuế 10%.

Tùng Dương