Thái Lan kích hoạt gói bảo hiểm thiên tai cho 30 triệu hộ gia đình

Động thái này diễn ra ngay sau các đợt ngập lụt nghiêm trọng vừa qua tại thủ đô Bangkok và nhiều tỉnh phụ cận gây thiệt hại nặng nề về tài sản, đánh dấu bước chuyển chiến lược từ cứu trợ thụ động sang cơ chế bảo vệ tài chính chủ động.

Chính quyền thủ đô Bangkok (Thái Lan) ngày 26/9/2026 công bố toàn bộ 50 quận của thủ đô là khu vực chịu ảnh hưởng thiên tai, sau gần 48 giờ mưa lớn liên tục gây ngập diện rộng, làm gián đoạn sinh hoạt và giao thông. Trong vòng 10 ngày, Thái Lan đã ghi nhận ít nhất 8 người thiệt mạng do mưa lũ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Phát biểu tại Cục Phòng chống và giảm nhẹ mức độ thiên tai (DDPM), Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul nhấn mạnh chương trình đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc thiết lập hệ thống "bảo vệ tài chính báo trước", giúp người dân chủ động ứng phó với tổn thất. Chương trình bảo hiểm áp dụng theo cơ chế hằng năm, cung cấp hạn mức bồi thường tối đa 100.000 baht (khoảng 3.000 USD) cho mỗi sự cố hư hại nhà ở do lũ lụt, dông bão hoặc động đất, cùng khoản hỗ trợ 2 triệu baht (khoảng 60.000 USD) đối với mỗi trường hợp tử vong do thiên tai.

Cụ thể, đối với sự cố lũ lụt, các hộ gia đình thuộc khu vực được công bố tình trạng thiên tai khẩn cấp sẽ nhận ngay khoản chi trả ban đầu 10.000 baht (khoảng 300 USD) trong vòng 15 ngày mà không cần gửi ảnh chụp xác minh. Phần bồi thường thiệt hại thực tế còn lại lên tới 90.000 baht (khoảng 2.700 USD). Đối với thiên tai do dông bão và động đất, mức chi trả ban đầu là 5.000 baht (khoảng 150 USD) và tối đa 95.000 baht (khoảng 2.850 USD) cho thiệt hại phát sinh. Ngoài ra, các hộ gia đình bị ngập lụt chia cắt trên 7 ngày liên tiếp cũng được hỗ trợ 10.000 baht (khoảng 300 USD).

Chương trình vận hành theo cơ chế Chính phủ Thái Lan sử dụng ngân sách quốc gia mua bảo hiểm tập trung từ 11 doanh nghiệp bảo hiểm tư nhân dưới sự phối hợp của Hiệp hội Bảo hiểm phi nhân thọ Thái Lan (TGIA). Cơ chế này giúp tự động kích hoạt đền bù và rút ngắn thời gian cứu trợ cho người dân vùng thiên tai mà không phát sinh bất kỳ chi phí nào cho các hộ gia đình.

TGIA lưu ý cơ chế bảo hiểm tự động này chính thức áp dụng từ ngày 1/10 và không áp dụng hồi truy cho các tổn thất xảy ra trước thời điểm này.