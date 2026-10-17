Thái Lan không mời ĐT Việt Nam, chọn đội hạng 196 FIFA dự King's Cup

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) gây bất ngờ khi lựa chọn Brunei thay thế Bahrain tham dự King's Cup 2026, trong khi tuyển Việt Nam không góp mặt tại giải đấu giao hữu truyền thống này.

Trước đó, Bahrain rút lui do thay đổi ban huấn luyện và điều chỉnh kế hoạch thi đấu. FAT phải tìm kiếm đội bóng thay thế và quyết định trao suất tham dự cho Brunei, đại diện bị đánh giá yếu nhất trong số bốn đội tuyển.

FAT mời Brunei dự King's Cup 2026 - Ảnh: Asean Football

Đáng chú ý, Brunei đang đứng thứ 196 trên bảng xếp hạng FIFA, kém Bahrain tới 99 bậc. Đội bóng này từng thất bại với tổng tỷ số 1-6 trước Timor Leste tại vòng sơ loại ASEAN Cup 2026.

Việc đội bóng yếu như Brunei góp mặt khiến sức cạnh tranh của King's Cup 2026 nhận được nhiều sự chú ý của giới chuyên môn cũng như hâm mộ khu vực.

Cúp nhà Vua Thái Lan lần thứ 52 quy tụ chủ nhà, Oman, Tajikistan và Brunei. Trong đó, Oman và Tajikistan được đánh giá là những đối thủ đáng gờm, còn Brunei khó tạo nên bất ngờ.

Đối với Thái Lan, King's Cup 2026 là cơ hội tìm kiếm danh hiệu trên sân nhà. Cũng dễ hiểu bởi "Voi chiến" đang chịu áp lực khi không vô địch ASEAN Cup hay giành HCV SEA Games kể từ năm 2022, đồng thời chỉ đăng quang King's Cup một lần trong 4 kỳ gần nhất.

Theo kế hoạch dự kiến, King's Cup 2026 sẽ diễn ra vào dịp FIFA Days tháng 11/2026, từ ngày 9 đến 17/11 tại tỉnh Sisaket.