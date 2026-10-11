Thái Lan hướng tới 3 triệu người dùng hộ chiếu AI

Theo Thư ký thường trực DES Patchara Anuntasilpa, bộ đã hợp tác với Google để nâng cấp chương trình lên phiên bản AiPASS 2.0. Cụ thể, dự án sẽ cung cấp 500.000 bản quyền Gemini Enterprise miễn phí cho những người đủ điều kiện tham gia chương trình, nhằm hỗ trợ người dân Thái Lan chuyển từ việc học lý thuyết sang ứng dụng thực tế công nghệ AI vào công việc. Nền tảng hiện cung cấp quyền truy cập miễn phí trong một năm tới hơn 30 mô hình AI từ 14 nhà cung cấp hàng đầu thế giới.

Ông Wetang Phuangsup, Tổng Thư ký Văn phòng Ủy ban Kinh tế và Xã hội số quốc gia Thái Lan, cho biết chương trình được thiết kế theo lộ trình 3 giai đoạn nhằm chuyển người dùng từ các hệ thống AI trả lời câu hỏi đơn thuần sang trợ lý AI có khả năng thực hiện tự động chuỗi tác vụ. Người học tích lũy đủ 1.000 điểm học tập có thể đăng ký nhận bản quyền Gemini Enterprise từ ngày 9/10 đến ngày 2/11/2026 và sử dụng miễn phí tối đa 10 tháng kể từ ngày 9/11. Sau đó, giai đoạn phát triển dự kiến bắt đầu từ tháng 1/2027 sẽ giúp người dùng tự xây dựng các giải pháp AI riêng phối hợp với các đối tác toàn cầu.

Theo thống kê từ Google Cloud Thái Lan, nền tảng hiện có 745.000 người dùng thường xuyên với hơn 17,3 triệu lượt tương tác. Tỷ lệ hoàn thành khóa học đạt 73% và đã có hơn 250.000 chứng chỉ được cấp. Đáng chú ý, nhóm người dùng từ 55 tuổi trở lên chiếm tới 22% số lượng khóa học hoàn thành, cho thấy sự tham gia tích cực của nhiều lứa tuổi. DES và các đối tác khẳng định sẽ tiếp tục cải tiến nền tảng để thân thiện hơn với người dùng, nhằm thúc đẩy phổ cập kỹ năng số và nâng cao năng lực cạnh tranh cho nền kinh tế Thái Lan.