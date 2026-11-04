Thái Lan họp bàn phương án ứng phó bất ổn Trung Đông và nguy cơ an ninh mạng

Theo đài Thai PBS, cuộc họp do Tổng Thư ký NSC, Đại tướng Chaiyapruek Duangprapat chủ trì, với sự tham gia của đại diện các cơ quan an ninh, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, lực lượng vũ trang, cơ quan an ninh mạng quốc gia và giới chuyên gia của Thái Lan.

Cảnh ngập lụt sau mưa lớn tại quận Bang Kapi, thủ đô Bangkok, Thái Lan ngày 28-9-2026. Ảnh: AFP

Phát biểu tại cuộc họp, ông Chaiyapruek cho biết tình hình quốc tế hiện diễn biến phức tạp, khó dự báo, đòi hỏi Thái Lan phải xây dựng các phương án ứng phó cụ thể hơn.

Mặc dù nước này đã có kế hoạch chuẩn bị cấp quốc gia, các nội dung hiện hành vẫn còn khái quát, chưa thể hiện đầy đủ phương thức triển khai của từng cơ quan trong những tình huống nhất định.

Vì vậy, NSC tiến hành xây dựng các kịch bản có thể xảy ra, đánh giá xu hướng diễn biến và xác định biện pháp ứng phó tương ứng.

Các phương án trước mắt tập trung vào tình hình an ninh tại Trung Đông, đồng thời có thể vận dụng đối với những khu vực khác khi phát sinh bất ổn.

Tổng Thư ký NSC cho biết, do nội dung lần này chủ yếu nhằm rà soát chi tiết và điều chỉnh các phương án thực thi, NSC quyết định để các cơ quan chuyên môn thảo luận trước.

Sau khi kế hoạch được hoàn thiện, cơ quan này sẽ báo cáo Thủ tướng và có thể tổ chức cuộc họp tiếp theo với các lãnh đạo cấp cao.

Trước đó, ngày 2-11, Cục Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai Thái Lan khuyến cáo các hộ gia đình chuẩn bị túi sinh tồn đủ nhu yếu phẩm trong 72 giờ đầu xảy ra thiên tai hoặc tình huống khẩn cấp.

Cơ quan này nhấn mạnh đây là biện pháp phòng ngừa cơ bản, không phải cảnh báo người dân tích trữ hàng hóa để ứng phó trực tiếp với xung đột Trung Đông.

Ngày 30-10, NSC cũng bác bỏ thông tin cho rằng Thái Lan phát cảnh báo dự trữ thực phẩm, thuốc men và nhu yếu phẩm trong 72 giờ do tình hình Trung Đông, khẳng định không ban hành thông báo như vậy.