Thái Lan: Gói lá chuối thay nhựa để gói rau củ trong siêu thị

Một trong những hình ảnh được chia sẻ rộng rãi là các bó rau củ được gói gọn bằng những tàu lá chuối xanh, bên ngoài cố định bằng dây tre hoặc vật liệu tự nhiên.

Một nhãn nhỏ được gắn bên ngoài để cung cấp thông tin về sản phẩm. Cách làm này đặc biệt gây chú ý bởi thay vì tạo ra một loại bao bì mới, người bán tận dụng chính vật liệu có sẵn trong tự nhiên.

Cà tím và rau củ được cuộn lá chuối trong khá đẹp mắt. Ảnh: Perfecthomes

Lá chuối từ lâu đã được sử dụng ở nhiều quốc gia châu Á để gói, lót và bảo quản thực phẩm. Lá chuối có bề mặt khá kín nước, tương đối dai và linh hoạt khi gấp hoặc cuộn, nhờ đó có thể gói nhiều loại thực phẩm mà không cần đến túi nhựa.

Sau khi sử dụng, lá chuối cũng có khả năng phân hủy tự nhiên nhanh hơn nhiều loại bao bì nhựa thông thường.

Các bó rau xanh gói lá chuối khá đẹp. Ảnh: Perfecthomes

Với rau củ, cách đóng gói này còn tạo ra một hình thức khá trực quan. Người mua có thể nhìn thấy phần lớn sản phẩm bên trong lá chuối thay vì bị che kín bởi nhiều lớp bao bì.

Những bó rau được cuộn lá chuối cũng dễ dàng xếp thành từng nhóm trên quầy, đồng thời tạo cảm giác gần gũi với cách gói thực phẩm truyền thống.

Các bó rau được buộc bằng dây chuối tự nhiên. Ảnh: Perfecthomes

Tuy nhiên, lá chuối không phải là giải pháp có thể thay thế hoàn toàn mọi loại bao bì. Độ bền, khả năng giữ vệ sinh, thời gian bảo quản và nguồn cung lá đều cần được tính toán tùy loại thực phẩm. Với những sản phẩm cần vận chuyển xa hoặc bảo quản lâu, bao bì chuyên dụng vẫn có thể cần thiết.

Ảnh: Perfecthomes

Điểm đáng chú ý nằm ở chỗ mô hình này cho thấy việc giảm nhựa dùng một lần đôi khi có thể bắt đầu từ những thay đổi rất nhỏ trong hoạt động mua sắm hằng ngày.

Thay vì một túi nylon cho mỗi bó rau, người bán có thể sử dụng lá chuối phù hợp với điều kiện địa phương.

Ý tưởng dùng lá chuối để gói thực phẩm cũng không xa lạ với Việt Nam và nhiều nước châu Á.

Trước khi bao bì nhựa trở nên phổ biến, lá chuối, lá dong hay nhiều loại lá khác đã được sử dụng để gói và vận chuyển thực phẩm.

Ảnh: Perfecthomes

Từ một vật liệu quen thuộc, cách làm này đặt ra một câu hỏi thú vị về thói quen tiêu dùng hiện đại: liệu một phần bao bì nhựa dùng một lần có thực sự cần thiết, hay đôi khi chúng ta chỉ đang quen với việc sử dụng chúng?