Ngành sản xuất ghi nhận số lao động mất việc tăng mạnh nhất, thêm 37.000 người; khoảng 78.000 người mất việc do doanh nghiệp đóng cửa, hết hạn hợp đồng hoặc bị sa thải.

Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia Thái Lan nhận định chưa xảy ra tình trạng sa thải lao động nghiêm trọng trên diện rộng, song ngành sản xuất đang chịu sức ép từ quá trình tái cơ cấu và ứng dụng tự động hóa, làm giảm nhu cầu lao động phổ thông. Cơ quan này khuyến nghị đẩy mạnh đào tạo lại và nâng cao kỹ năng để người lao động thích ứng với chuyển đổi công nghệ.

Thu nhập người lao động cũng chịu sức ép khi tiền lương bình quân trong quý III đạt 15.812 baht/người/tháng, giảm 0,91% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, khoảng 5,3 triệu lao động, tương đương 12,6% tổng số người có việc làm, phải làm việc từ 55 giờ mỗi tuần trở lên.

Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia Thái Lan cảnh báo tình trạng làm việc kéo dài có thể dẫn đến căng thẳng, kiệt sức và ảnh hưởng sức khỏe thể chất, tinh thần. Cơ quan này đề nghị tăng cường giám sát thời giờ làm việc, phân bổ khối lượng công việc hợp lý và bổ sung sàng lọc các vấn đề sức khỏe tâm thần trong khám sức khỏe định kỳ.