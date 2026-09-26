Thái Lan gây thất vọng khi thua đậm U23 Trung Quốc

Bước vào trận đấu với sự tự tin lớn sau khi giành 6 điểm ở vòng bảng, thầy trò HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul được kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ trước U23 Trung Quốc. Tuy nhiên, đội bóng xứ Chùa vàng đã không thể vượt qua đối thủ được đánh giá rất cao của khu vực Đông Á.

Trong khoảng 30 phút đầu tiên, hai đội thi đấu khá thận trọng. U23 Thái Lan chủ động kiểm soát bóng và tìm kiếm cơ hội từ những pha phối hợp ở trung lộ, trong khi U23 Trung Quốc kiên nhẫn chờ đợi thời cơ phản công.

Giấc mơ tiến sâu của U23 Thái Lan tại môn bóng đá nam ASIAD 20 đã khép lại sau thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc ở vòng tứ kết diễn ra chiều 26/9 tại Nhật Bản. Ảnh: FAT

Khi hiệp một tưởng như sẽ khép lại mà không có bàn thắng, bước ngoặt đã đến ở phút 45+2. Từ quả đá phạt của Wu Xi, Peng Xiao đánh đầu khiến thủ môn Chomphat Boonlert phải cứu thua. Tuy nhiên, bóng sau đó lại đập trúng hậu vệ Atthaphon Saengthong bay vào lưới nhà. Bàn phản lưới đáng tiếc khiến U23 Thái Lan bước vào giờ nghỉ với bất lợi lớn.

Thủng lưới ở thời điểm nhạy cảm đã ảnh hưởng đáng kể đến tinh thần thi đấu của đội bóng áo xanh. Ngay đầu hiệp hai, U23 Trung Quốc tiếp tục gia tăng cách biệt. Phút 47, Hu Hetao tung cú dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm, nâng tỷ số lên 2-0.

Chưa kịp ổn định lại thế trận, U23 Thái Lan tiếp tục nhận thêm bàn thua ở phút 63. Tiền đạo Zhang Yuning tận dụng tốt cơ hội để ghi bàn thắng thứ ba, gần như chấm dứt mọi hy vọng lật ngược tình thế của đại diện Đông Nam Á.

Dù rất nỗ lực trong khoảng thời gian còn lại, U23 Thái Lan không thể tìm được bàn thắng danh dự. Cơ hội đáng chú ý nhất đến ở phút 70 khi Chawalwit Saela kiến tạo cho Worawut Noisri tung cú sút bằng chân trái. Tuy nhiên, thủ môn Li Hao đã xuất sắc cứu thua cho U23 Trung Quốc.

Thất bại 0-3 khiến U23 Thái Lan chính thức dừng bước tại ASIAD 20. Đây là kết quả đáng thất vọng bởi đội bóng của HLV Thawatchai từng để lại nhiều dấu ấn ở vòng bảng.

Dẫu vậy, việc lọt vào tứ kết vẫn được xem là thành tích đáng ghi nhận với bóng đá trẻ Thái Lan. Nhiều cầu thủ trẻ như Thanakrit Chotmuangpak, Yotsakon Burapha hay Sittha Boonlha đã có thêm những trải nghiệm quý giá ở sân chơi hàng đầu châu lục.

Trong khi đó, chiến thắng thuyết phục giúp U23 Trung Quốc ghi tên mình vào bán kết và tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh huy chương vàng môn bóng đá nam tại ASIAD 20.