Thái Lan gây địa chấn châu Á khi thắng ngược khó tin

Chiều 16/9, Thái Lan chạm trán Kyrgyzstan tại sân Toyota, tỉnh Aichi (Nhật Bản). HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul, biệt danh “Wang”, sử dụng Chawanwit Saelao, Thanakrit Chotmuangpak và Jehhanafee Mamah trên hàng công.

Thái Lan nhập cuộc chủ động và có cơ hội mở tỷ số trước. Thanakrit Chotmuangpak tung cú dứt điểm nhưng thủ môn Nurlanbekov Kurmanbek đã kịp thời cản phá. Đến phút 23, Kyrgyzstan bất ngờ vượt lên. Sau tình huống Chanon Thamma phá bóng không tốt, Iskandarbekov Kudurét có cơ hội dứt điểm bằng chân phải, đưa bóng vào lưới Thái Lan.

Đội bóng xứ chùa vàng lập tức gia tăng sức ép. Phút 37, Worawut Noisri thoát xuống đối mặt thủ môn Kyrgyzstan và thực hiện cú sút xuyên qua hai chân đối phương, nhưng một hậu vệ kịp lao về phá bóng ngay trước vạch cầu môn.

U23 Thái Lan đã có màn ra quân đầy kịch tính tại môn bóng đá nam Asian Games 2026 khi ngược dòng đánh bại Kyrgyzstan với tỷ số 3-2, qua đó giành trọn 3 điểm trong ngày mở màn bảng A. Ảnh: FAT

Cuối hiệp một, Jehhanafee Mamah tiếp tục bỏ lỡ cơ hội khi không thể đánh bại thủ môn Kyrgyzstan trong pha đối mặt. Thái Lan bước vào giờ nghỉ với bất lợi 0-1. HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul lập tức điều chỉnh nhân sự khi tung Yotsakorn Burapha vào sân. Tuy nhiên, Thái Lan tiếp tục nhận thêm gáo nước lạnh ngay đầu hiệp hai.

Chỉ hai phút sau giờ nghỉ, Kyrgyzstan được hưởng phạt góc. Bóng bật ra đúng vị trí của Balbakov Aitenir và cầu thủ này tung cú sút bằng chân phải, nâng tỷ số lên 2-0. Bị đẩy vào thế khó, Thái Lan vùng lên mạnh mẽ. Phút 55, Thanakrit Chotmuangpak thực hiện quả phạt góc chính xác để Jehhanafee Mamah bật cao đánh đầu, rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

HLV Thawatchai tiếp tục tăng cường sức tấn công với Thanawut Phochai và Pariphan Wongsa. Những điều chỉnh này nhanh chóng phát huy tác dụng. Phút 69, Pariphan Wongsa đi bóng từ cánh vào trung lộ rồi thực hiện cú cứa lòng bằng chân trái. Bóng đi sát cột dọc, khiến thủ môn Kyrgyzstan hoàn toàn bất lực. Tỷ số được đưa về 2-2.

Chỉ 4 phút sau, Pariphan Wongsa tiếp tục trở thành người hùng của Thái Lan. Cầu thủ này lại có pha đi bóng cắt vào trong trước khi thực hiện cú dứt điểm vào góc gần, giúp đội bóng xứ chùa vàng lần đầu tiên vượt lên dẫn 3-2.

Kyrgyzstan nỗ lực tìm bàn gỡ trong những phút còn lại nhưng không thành công. Thái Lan bảo toàn chiến thắng 3-2, hoàn tất màn ngược dòng đầy ấn tượng và có 3 điểm đầu tiên tại Asian Games 2026.

Chiến thắng này cũng mang đến khởi đầu thuận lợi cho HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul cùng các học trò. Từ chỗ bị dẫn 0-2, Thái Lan ghi liên tiếp 3 bàn trong hiệp hai để lật ngược thế trận.