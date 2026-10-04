Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Theo bộ phận phân tích giá dầu của PTT, thị trường dầu mỏ toàn cầu trong tháng 9/2026 đã biến động mạnh ở mức cao, dao động từ 99 đến 128 USD/thùng và tăng so với tháng 8/2026. Yếu tố hỗ trợ giá chủ yếu đến từ cuộc tấn công của lực lượng Houthi vào đường ống Đông-Tây của Saudi Arabia ngày 11/9, buộc quốc gia này phải tạm dừng vận hành đường ống có công suất 7 triệu thùng/ngày - vốn là tuyến huyết mạch chuyển khoảng 5 triệu thùng dầu thô/ngày ra cảng Yanbu trên Biển Đỏ nhằm tránh eo biển Hormuz. Dù Saudi Arabia đã khôi phục hoạt động đường ống từ ngày 22/9 và dự kiến khôi phục xuất khẩu sang Trung Quốc từ ngày 29/9, rủi ro đe dọa các tuyến vận tải chiến lược như eo biển Hormuz hay Bab el-Mandeb vẫn duy trì áp lực tăng giá lên dầu thô.

Bên cạnh các yếu tố địa chính trị, triển vọng giá dầu còn chịu tác động từ các nỗ lực ngoại giao đa phương. Mỹ và Iran đã tiến hành thảo luận bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York từ ngày 24/9 nhằm tìm giải pháp mở lại eo biển Hormuz đổi lấy việc nới lỏng các lệnh trừng phạt.

Thị trường dầu mỏ cũng chịu ảnh hưởng từ cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Washington từ ngày 23 đến 25/9. Tại đây, phía Mỹ thúc Bắc Kinh hỗ trợ gây áp lực kinh tế lên Iran, trong khi Trung Quốc duy trì lập trường thận trọng và chỉ ủng hộ một thỏa thuận bước đệm giúp giảm căng thẳng khu vực.