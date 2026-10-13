Thái Lan đóng cửa viện dưỡng lão gây phẫn nộ: Sốc cảnh giường sắt như lồng nhốt người già

Theo SCMP, một vụ việc gây tranh cãi trong lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi bùng lên tại Thái Lan sau khi một viện dưỡng lão bị phát hiện sử dụng những chiếc giường có khung sắt bao quanh, khiến người nằm bên trong chỉ còn khoảng trống rất hạn chế phía trên đầu.

Những hình ảnh ghi lại cảnh các bệnh nhân nằm trên giường tại viện dưỡng lão Sothornchai, thuộc tỉnh Kanchanaburi, miền Tây Thái Lan, đã khiến nhiều người sửng sốt sau khi được phát sóng trên chương trình thời sự Hone Krasae hồi đầu tháng 10.

Ảnh: SCMP

Vụ việc thu hút sự chú ý trong bối cảnh Thái Lan được dự báo sẽ trở thành một xã hội siêu già hóa trong những năm tới. Các cơ quan chức năng nước này từng cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt nguồn lực chăm sóc, trong khi nhu cầu hỗ trợ người cao tuổi ngày càng phức tạp.

Theo thông tin được công bố sau quá trình kiểm tra, cơ sở đã sử dụng những khung kim loại giống lồng để bao quanh một số giường bệnh. Hình ảnh này làm dấy lên nhiều câu hỏi về điều kiện sinh hoạt, sự an toàn và cách đối xử với những người đang được chăm sóc tại đây.

Phía cơ sở bảo vệ cách thiết kế nói trên, cho rằng những chiếc khung được tạo ra nhằm bảo đảm an toàn cho bệnh nhân. Tuy nhiên, hình thức của chúng khiến dư luận lo ngại về nguy cơ người nằm bên trong bị hạn chế tự do di chuyển và không được chăm sóc trong môi trường phù hợp.

Sau khi vụ việc gây chú ý, cơ quan chức năng Thái Lan đã yêu cầu đóng cửa viện dưỡng lão và cho biết sẽ xem xét các biện pháp pháp lý đối với người chịu trách nhiệm.

Sự việc một lần nữa đặt ra vấn đề về việc giám sát các cơ sở chăm sóc người cao tuổi, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu dịch vụ tăng nhanh. Việc bảo đảm an toàn cần đi cùng với yêu cầu tôn trọng nhân phẩm, quyền lợi và điều kiện sinh hoạt của những người cao tuổi hoặc bệnh nhân phụ thuộc vào sự hỗ trợ của người khác.