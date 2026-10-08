Thái Lan đóng cửa viện dưỡng lão để người già ở trong lồng sắt

Vụ việc xảy ra tại Viện dưỡng lão Sothornchai ở tỉnh Kanchanaburi, miền tây Thái Lan. Hình ảnh những bệnh nhân nằm liệt giường bên trong các khung sắt đã được chia sẻ trên chương trình truyền hình Hone Krasae hồi đầu tuần này, gây phản ứng mạnh trong dư luận.

Một người tố giác 63 tuổi nói với chương trình rằng bà bị giữ tại cơ sở này hơn hai năm sau khi bị con trai và con dâu đưa đến đây trái ý muốn. Theo lời kể, hai người này tìm cách kiểm soát công việc kinh doanh mỹ phẩm của bà.

Sau khi thông tin được công khai, cơ quan y tế Thái Lan tiến hành kiểm tra cơ sở và phát hiện nhiều vấn đề nghiêm trọng về điều kiện chăm sóc cũng như vệ sinh.

Lồng sắt bao quanh giường tại Viện dưỡng lão Sothornchai ở tỉnh Kanchanaburi, miền tây Thái Lan. ﻿Ảnh: Facebook/theprhss

Theo Sở Hỗ trợ Dịch vụ Y tế Thái Lan, cơ sở được cấp phép với quy mô 50 giường nhưng thực tế có số giường gấp đôi. Viện tiếp nhận người cao tuổi mắc các bệnh lý thể chất, chứng mất trí nhớ và cả những người có nhu cầu chăm sóc sức khỏe tâm thần phức tạp.

Các quan chức phát hiện một số phòng có song sắt có thể khóa từ bên ngoài. Nhiều giường được lắp thêm các cấu trúc bằng sắt giống như lồng bao quanh người được chăm sóc.

Cơ quan chức năng cho biết những bệnh nhân có vấn đề về tâm thần được đưa vào cơ sở một cách không đúng quy định. Viện dưỡng lão cũng không được đăng ký là cơ sở y tế và không có đủ trang thiết bị để đáp ứng nhu cầu của nhóm bệnh nhân này.

Nhà chức trách cho biết cơ sở sẽ bị đóng cửa và chủ sở hữu có thể phải đối mặt với các biện pháp pháp lý.

Các quan chức y tế Thái Lan đến thăm Viện dưỡng lão Sothornchai ở Kanchanaburi. ﻿Ảnh: Facebook/theprhss

Vụ việc thu hút sự chú ý trong bối cảnh Thái Lan đang đối mặt với tốc độ già hóa dân số nhanh. Đây là quốc gia có tốc độ già hóa nhanh thứ hai Đông Nam Á, chỉ sau Singapore.

Theo Ngân hàng Thế giới, đến năm 2035, người từ 60 tuổi trở lên có thể chiếm khoảng 30% dân số Thái Lan. Chính quyền nước này cho rằng tỷ lệ này thậm chí có thể đạt được sớm hơn.