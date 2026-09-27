Thái Lan dồn lực chống lụt và hỗ trợ người dân di chuyển trong mưa lũ kéo dài

Nhiều bãi đỗ xe tạm thời dài hàng kilomet được hình thành trên đường cao tốc. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Nhằm hỗ trợ người dân hạn chế thấp nhất việc bị gián đoạn giao thông do mưa lớn kéo dài gây ngập lụt trên diện rộng đặc biệt là tại các tuyến đường, các cơ quan chức năng Thái Lan đã triển khai các biện pháp khẩn cấp, đáng chú ý là việc miễn phí đường cao tốc để phân luồng, mở bãi đỗ miễn phí để đưa ô-tô khỏi vùng thấp, cho xe buýt miễn phí đưa người dân ra khỏi khu ngập, cảnh báo từng tuyến đường và cung cấp dữ liệu để người dân tự kiểm tra trước khi đi.

Đây là những biện pháp được áp dụng đồng bộ và đem lại nhiều hiệu quả thiết thực trong việc hỗ trợ người dân.

Cục Đường bộ Thái Lan mở miễn phí hai tuyến cao tốc (motorway) là tuyến M7 từ Bangkok đi Map Ta Phut dài 174km và tuyến M9 nối Bang Phli với Bang Pa-in dài 65km.

Trong khi đó, Cơ quan quản lý đường cao tốc Thái Lan quyết định miễn phí 8 tuyến đường cao tốc từ 13 giờ ngày 26/9 đến 24 giờ ngày 27/9 nhằm giảm khó khăn cho người dân và giúp phân tán giao thông khỏi các tuyến đường bị ngập. 8 tuyến gồm: Chaloem Maha Nakhon, Si Rat, Chalong Rat, Burapha Withi, Udon Ratthaya, S1, Kanchanaphisek và Prachim Ratthaya.

Cơ quan này còn bố trí nhân viên theo dõi tình hình, thông báo các lối lên/xuống cao tốc bị ảnh hưởng để người dân lựa chọn tuyến đường.

Mưa lớn kéo dài gây ngập tại nhiều tuyến đường ở thủ đô Bangkok và các tỉnh lân cận. (Ảnh: MINH THẮNG)

Các cơ quan công quyền Thái Lan như Cơ quan quản lý đường sắt đô thị, Cơ quan quản lý đường sắt Thái Lan, Trung tâm hành chính quốc gia… đồng loạt mở các bãi đỗ xe hoặc các tòa nhà đỗ xe miễn phí tại nhiều ga MRT, các bãi đỗ ô-tô, xe máy nhằm hỗ trợ người dân tại các vùng ngập lụt.

Toàn bộ 50 quận của Bangkok ngày 26/9 đã được tuyên bố là vùng thảm họa sau gần 48 giờ mưa lớn gây ra ngập lụt trên diện rộng. Quyết định này cho phép các cơ quan chức năng ứng phó nhanh và hiệu quả hơn tại các khu vực bị ảnh hưởng. Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt cũng trấn an người dân trong bối cảnh nhiều người vội vã tích trữ nhu yếu phẩm phòng trường hợp ngập lụt trở nên nghiêm trọng hơn.

Người dân Bangkok đổ xô mua nhu yếu phẩm tại các siêu thị. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Ngoài ra, chính quyền Bangkok cảnh báo trực tiếp những tuyến đường ngập tại Bangkok nhằm khuyến cáo hạn chế di chuyển nếu không cần thiết hay có hệ thống để người dân tự kiểm tra đường ngập như hệ thống camera giám sát (CCTV) của Cục Đường bộ Thái Lan, hệ thống đo lường lượng mưa, hệ thống đo và theo dõi tình trạng ngập đường hay các kênh, rạch để phục vụ người dân đi các tuyến kênh rạch trong thành phố, cung cấp bản đồ cập nhật các địa điểm bị ngập nước… Một số hầm chui bị ngập nước đã nhanh chóng được mở lại khi các lực lượng chức năng Thái Lan tích cực huy động máy bơm nước để hút nước.

Thái Lan áp dụng đưa hàng chục xe buýt miễn phí vào phục vụ người dân ra khỏi khu vực ngập nhằm tránh không để người dân bị cô lập khỏi hệ thống giao thông.

Xe cứu hộ được huy động để giải tỏa tắc nghẽn. (Ảnh: MINH THẮNG)

Các nhà chức trách Thái Lan tiếp tục cập nhật thông tin từ Cục Khí tượng Thái Lan (TMD), Cơ quan Phát triển công nghệ thông tin địa lý và vũ trụ (GISTDA) của Thái Lan… Thái Lan cũng tăng cường các biện pháp hỗ trợ du khách, như cập nhật thông tin về tình trạng mưa, ngập lụt và tình trạng giao thông; hỗ trợ liên lạc và cung cấp trợ giúp qua các đường dây nóng…

Các trường học do Chính quyền thủ đô Bangkok (BMA) quản lý sẽ đóng cửa vào ngày 28/9 tới. Điều này nhằm giúp các trường học có thời gian kiểm tra thiệt hại về tài sản và bảo đảm học sinh, giáo viên có thể di chuyển an toàn.

Nhiều xe ô-tô phải đỗ qua đêm trên cầu vượt vì ngập lụt ở Bangkok. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Cục Khí tượng Thái Lan hôm nay thông báo, ngày 27/9 tại Bangkok và các tỉnh lân cận vẫn tiếp tục có mưa và cảnh báo, mưa lớn có thể làm trầm trọng thêm tình trạng ngập lụt hiện nay, tiềm ẩn nguy cơ gây ra lũ quét, tràn bờ và sạt lở đất. Cục Khí tượng Thái Lan khuyến cáo người dân thận trọng và tránh các tuyến đường thường xuyên bị ngập lụt, nhất là ở các khu vực trũng thấp. Còn Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt ngày 27/9 cho biết, tình trạng lũ lụt nghiêm trọng vẫn tiếp diễn ở các quận phía đông Bangkok, nơi hầu hết các kênh rạch chính vẫn ngập nước.

Nhiều tuyến phố tại Bangkok bị ngập do mưa lớn kéo dài nhiều ngày. (Ảnh: MINH THẮNG)

Theo Cơ quan Phát triển công nghệ thông tin địa lý và vũ trụ, mưa lớn ở Thái Lan dự kiến ​​bắt đầu giảm dần từ ngày 28/9 tới sau giai đoạn đáng lo ngại nhất vào ngày 26-27/9. Tuy nhiên, các khu vực miền trung và miền đông vẫn có thể chịu mưa lớn. Người dân vẫn được khuyến cáo tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết và các cảnh báo chính thức của các cơ quan chức năng.