Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ cháy nhà máy lọc dầu Bangchak ở quận Phra Khanong, thủ đô Bangkok, Thái Lan, ngày 26/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo thông cáo của Bangchak, các chuyên gia đang tiến hành phân tích diễn biến sự cố, xác định nguyên nhân cụ thể và đánh giá mức độ thiệt hại đối với hệ thống thiết bị. Khu vực xảy ra sự cố hiện vẫn được kiểm soát ra vào nghiêm ngặt do đặc thù vận hành phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro liên quan đến hóa chất tại đây.

Trước đó, vào lúc 14h51 ngày 26/11, một vụ nổ lớn kèm hỏa hoạn đã xảy ra tại tổ hợp nhà máy lọc dầu nằm trên ngõ Sukhumvit Soi 62 (khu vực Phra Khanong, Bangkok), tạo ra cột khói đen dày đặc bốc cao và làm rung chuyển các tòa nhà lân cận. Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng được điều động tới hiện trường và dập tắt hoàn toàn ngọn lửa vào lúc 15h15. Ngay sau vụ việc, Bangchak đã lập tức ngừng hoạt động toàn bộ các phân xưởng sản xuất để ưu tiên an toàn, đồng thời triển khai quy trình xả khí tồn dư khỏi hệ thống theo tiêu chuẩn quốc tế. Tập đoàn trên lưu ý quy trình này có thể tạo ra các luồng hơi nước trông giống khói bốc lên từng đợt trong không khí.

Có tổng cộng 9 người bị thương trong vụ cháy trên, trong đó có 2 người bị thương nhẹ đã được điều trị y tế và xuất viện; 7 người còn lại (gồm 1 nhân viên công ty và 6 công nhân nhà thầu) vẫn đang được theo dõi tại bệnh viện, trong đó có 4 trường hợp bị thương nặng. Bangchak cam kết sẽ hỗ trợ toàn diện cho các nạn nhân, theo dõi sát sao quá trình hồi phục cũng như thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ thỏa đáng cho những người bị ảnh hưởng.

Nhà máy lọc dầu kể trên có công suất tối đa 120.000 thùng/ngày. Tại cơ sở này từng xảy ra một vụ nổ lớn gây hỏa hoạn vào tháng 7/2012 và vào thời điểm đó cũng từng dấy lên nhiều tranh luận về việc duy trì một cơ sở lọc dầu quy mô lớn nằm giữa khu dân cư đông đúc ở Bangkok.