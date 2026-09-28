Thái Lan di dời con cá sấu nặng 400kg khỏi chùa vì lo sợ nước lũ gây xổng chuồng

Vào chiều ngày 27/9, bà Juthamas Buaphuean - người đứng đầu huyện Si Maha Phot đã nhận được yêu cầu từ phía nhà chùa đề nghị hỗ trợ di dời con cá sấu khỏi khu vực nuôi nhốt đang bị ngập nước. Bà đã phối hợp với Cục Thủy sản, các tình nguyện viên cứu hộ thuộc Quỹ Ruamkatanyu và người dân địa phương để thực hiện công tác di dời.

Lực lượng chức năng đã dùng dây buộc chặt hàm và chân của con cá sấu trước khi đưa nó ra đường. Sau đó, một chiếc xe tải gắn cần cẩu đã được sử dụng để nâng con vật lên xe vận chuyển.

Con cá sấu tên là Nuea Thong, 27 tuổi, dài hơn 4m và nặng hơn 400kg được lực lượng chức năng sơ tán khỏi chùa khi nước lũ dâng cao - Ảnh: THE NATION/ASIA NEWS NETWORK

Con cá sấu này có tên là Nuea Thong, 27 tuổi, dài hơn 4m và nặng hơn 400kg. Mực nước xung quanh khu vực nuôi nhốt nó tại chùa Wat Pho Thong đã dâng cao khoảng 1,3m.

Con cá sấu được đưa đến một cơ sở tạm giữ tại một xã khác cách đó khoảng 20km, nơi chưa bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Việc di dời đã mang lại sự an tâm cho trụ trì chùa, người dân và các quan chức.

Trước đó, họ từng lo ngại rằng con cá sấu khổng lồ này có thể thoát khỏi khu vực nuôi nhốt và đi vào sông Prachin Buri khi mực nước lũ tiếp tục dâng cao. Giới chức lo ngại rằng việc cá sấu thoát ra ngoài có thể gây hoang mang và nguy hiểm cho cộng đồng dân cư lân cận.