Thái Lan di dời cá sấu nặng 400 kg khỏi ngôi chùa ngập lụt

Ngày 27/9, bà Juthamas Buaphuean, lãnh đạo huyện Si Maha Phot, đã nhận được yêu cầu từ phía nhà chùa Wat Pho Thong đề nghị hỗ trợ di dời con cá sấu khỏi khu vực nuôi nhốt đang bị ngập nước.

Ngay sau đó, bà đã phối hợp với Cục Thủy sản, các tình nguyện viên cứu hộ thuộc Quỹ Ruamkatanyu và người dân địa phương để thực hiện việc di dời.

Lực lượng chức năng đã dùng dây thừng cố định hàm và chân con cá sấu trước khi di chuyển nó ra đường. Sau đó, một cần cẩu gắn trên xe tải được sử dụng để nâng con vật lên xe vận chuyển.

Cá sấu có tên Nuea Thong, 27 tuổi, dài hơn 4 m và nặng khoảng 400 kg. Thời điểm di dời, nước quanh khu vực nuôi nhốt tại chùa Wat Pho Thong tại tỉnh Prachinburi đã dâng lên khoảng 1,3 m. Nuea Thong sau đó được đưa tới một cơ sở tạm thời cách ngôi chùa khoảng 20 km, nơi chưa bị ảnh hưởng bởi lũ.

Nhà chức trách cho biết họ lo ngại nếu nước tiếp tục dâng, con cá sấu có thể thoát khỏi khu vực nuôi nhốt và bơi ra sông Prachin Buri, gây hoang mang cho người dân sống gần đó.

Theo Cục Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai, đến ngày 27/9, lũ lụt được ghi nhận tại 25 tỉnh thành của Thái Lan.