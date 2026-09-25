Thái Lan đề xuất tăng dự trữ gạo, dầu cọ ứng phó nguy cơ El Nino

Ảnh minh họa.

Cục Thương mại nội địa (DIT) thuộc Bộ Thương mại Thái Lan vừa đề xuất kế hoạch tăng trữ lượng gạo và dầu cọ thô quốc gia, nhằm bảo đảm an ninh lương thực và ổn định thị trường trước nguy cơ hạn hán kéo dài do hiện tượng El Nino.

Theo ông Wittayakorn Maneenet, Cục trưởng DIT, kế hoạch hướng tới tăng 30% dự trữ gạo chiến lược và 20% dự trữ dầu cọ. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh nhiều quốc gia trên thế giới đang đẩy mạnh thu mua lương thực nhằm chủ động ứng phó với những rủi ro về nguồn cung và biến động giá.

DIT cho biết Thái Lan, một trong những quốc gia xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới, sẽ không rơi vào tình trạng thiếu gạo hoặc dầu cọ đóng chai. Nguồn cung trong nước được đánh giá vẫn bảo đảm, do đó giá các mặt hàng này được dự kiến không tăng đột biến.

Tuy nhiên, DIT cho rằng một số mặt hàng nông sản khác như sắn và ngô cần được theo dõi chặt chẽ hơn, do sản lượng trong nước hiện chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu.

Bên cạnh việc tăng dự trữ gạo và dầu cọ, DIT đã làm việc với các nhà sản xuất hàng tiêu dùng thiết yếu như xà phòng, kem đánh răng và dầu gội, nhằm thống nhất duy trì sản lượng và không tăng giá bán.

Bộ Thương mại Thái Lan đồng thời đề nghị các nhà bán buôn, bán lẻ luân phiên triển khai các chương trình khuyến mại, qua đó góp phần hỗ trợ người tiêu dùng và giảm áp lực chi phí sinh hoạt.

Trong năm tài chính kết thúc vào cuối tháng 9/2026, DIT tiếp tục triển khai 4 nhóm giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất là quản lý sản lượng nông nghiệp theo quy hoạch. Thứ hai, áp dụng cơ chế chuỗi giá trị đối với các nông sản chủ lực, gồm ngô làm thức ăn chăn nuôi, cọ dầu, sắn và chuối.

Nhóm giải pháp thứ ba tập trung hỗ trợ nông dân phát triển bền vững. Cuối cùng, DIT mở rộng các hội chợ “Cờ xanh”, chương trình bán hàng trợ giá của Bộ Thương mại Thái Lan, nhằm góp phần giảm gánh nặng chi phí sinh hoạt cho người dân.

Việc tăng dự trữ các mặt hàng nông sản chủ lực, đồng thời kiểm soát sản lượng, duy trì nguồn cung hàng thiết yếu và hỗ trợ người tiêu dùng được Thái Lan triển khai nhằm chủ động ứng phó trước nguy cơ hạn hán kéo dài do El Nino.