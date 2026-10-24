Thái Lan đề xuất gói 3,5 tỷ baht kích cầu du lịch nội địa năm 2027

Theo nguồn tin từ Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, khoản ngân sách trên dự kiến trích từ gói vay 200 tỷ baht thuộc nghị định khẩn cấp về ứng phó khủng hoảng năng lượng. Động thái này nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực từ giá xăng dầu và chi phí sinh hoạt gia tăng do xung đột tại Trung Đông - những yếu tố đang làm suy giảm nhu cầu du lịch nội địa của người dân.

Chương trình "Thai Teaw Thai Plus" dự kiến cung cấp 1 triệu lượt ưu đãi khách sạn, mỗi du khách đăng ký tham gia sẽ nhận tối đa 5 lượt hỗ trợ. Cụ thể, ngân sách 3,5 tỷ baht được chia làm hai phần: 1,5 tỷ baht hỗ trợ trực tiếp chi phí lưu trú với mức 1.500 baht/đêm; 2 tỷ baht còn lại dành cho các phiếu mua sắm điện tử theo hình thức Nhà nước và người dân cùng chi trả 50%.

Khách du lịch tại Bangkok, Thái Lan, ngày 10/7/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Các phiếu giảm giá này áp dụng cho dịch vụ ăn uống, điểm tham quan, mua sắm sản phẩm thuộc chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OTOP), spa, thuê xe và du lịch cộng đồng.

Dự án có sự tham gia của ít nhất 3.000 doanh nghiệp du lịch, từ các cơ sở lưu trú đến doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Ngân hàng Krungthai sẽ đảm nhận việc tích hợp hệ thống đăng ký và thanh toán qua các ứng dụng di động Paotang và Thung Ngern.

Thái Lan sẽ tặng tour trải nghiệm miễn phí cho khách quá cảnh

06/10/2026 15:31

Theo lộ trình đề xuất, du khách có thể đăng ký tham gia từ tháng 1 đến tháng 2/2027 và sử dụng các ưu đãi du lịch từ tháng 3 đến tháng 6/2027. TAT ước tính chương trình sẽ tạo doanh thu khoảng 15,6 tỷ baht (hơn 460 triệu USD) cho toàn bộ nền kinh tế, hỗ trợ duy trì hơn 17.000 việc làm và thúc đẩy sự phục hồi bền vững của ngành du lịch.