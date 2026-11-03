Thái Lan đặt mục tiêu thu hút 11 triệu khách du lịch đường dài trong năm 2027

Vườn hoa Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tại Triển lãm Làm vườn Quốc tế Udon Thani 2026. Ảnh: TTXVN

Thái Lan đặt mục tiêu thu hút 11 triệu lượt khách quốc tế từ các thị trường đường dài, với doanh thu dự kiến đạt 730 tỷ baht (khoảng 22,8 tỷ USD) trong năm 2027, bất chấp những thách thức từ giá dầu tăng, chi phí hàng không leo thang và tình hình xung đột tại Trung Đông.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, bà Chiravadee Khunsub, Phó Thống đốc Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) phụ trách tiếp thị quốc tế tại các khu vực châu Âu, châu Mỹ, Trung Đông và châu Phi, dự báo thị trường khách đường dài sẽ tiếp tục tăng trưởng khoảng 4% trong năm 2027.

Đối với năm 2026, TAT giữ nguyên mục tiêu đón 10,7 triệu lượt khách từ các thị trường này, với doanh thu 690 tỷ baht (khoảng 21,6 tỷ USD). Lượng khách thực tế dự kiến đạt khoảng 10,77 triệu lượt vào cuối năm, cao hơn mục tiêu đề ra.

Theo bà Chiravadee, giá năng lượng tăng là một trong những thách thức lớn đối với ngành du lịch Thái Lan trong năm tới. Nhu cầu đi lại quốc tế tăng trong mùa nghỉ lễ mùa Đông có thể đẩy giá vé máy bay lên cao, ảnh hưởng đến lượng đặt chỗ trước trong quý II và quý III/2027.

Chi phí du lịch đến châu Á tăng cũng có thể khiến du khách châu Âu ưu tiên các điểm đến trong khu vực. Bên cạnh đó, lợi thế tỷ giá tại những thị trường cạnh tranh như Nhật Bản và Việt Nam có thể khiến các sản phẩm, dịch vụ du lịch tại những nước này hấp dẫn hơn so với Thái Lan.

Để đạt mục tiêu, TAT triển khai ba chiến lược trọng tâm. Thứ nhất, tăng cường hợp tác với các đơn vị trung gian trong ngành du lịch, nhất là các công ty điều hành tour và đại lý du lịch, nhằm tiếp cận nhóm khách đường dài vốn có xu hướng đặt kỳ nghỉ thông qua các kênh này.

Thứ hai, mở rộng quan hệ đối tác thương mại, cung cấp thêm lựa chọn đặt dịch vụ và khuyến khích du khách lên kế hoạch từ sớm, trong đó có chiến dịch “Đặt trước, du lịch sau” (Book Now, Travel Later). Thứ ba, nâng cao mức độ nhận diện các điểm đến của Thái Lan trên môi trường trực tuyến, chú trọng khả năng tiếp cận thông tin thông qua các công cụ tìm kiếm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Song song với đó, TAT giao các văn phòng ở nước ngoài phối hợp quảng bá những điểm đến thứ cấp tại Thái Lan, nhằm mở rộng phạm vi phân bổ khách quốc tế và thúc đẩy du lịch quanh năm.

Trung Đông hiện là thị trường khách đường dài chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ xung đột khu vực. Lượng khách Saudi Arabia đến Thái Lan trong tháng 10 giảm gần 40% so với cùng kỳ năm trước, sau các cuộc tấn công và vụ nổ tại Sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh.

Sự cố khiến sân bay phải tạm ngừng hoạt động, các hãng hàng không hủy chuyến và 10 chuyến bay thẳng mỗi tuần giữa Riyadh và Bangkok tạm thời bị đình chỉ. Theo TAT, lượng khách từ Trung Đông trong năm 2026 dự kiến đạt 600.000-700.000 lượt, giảm khoảng 200.000 lượt so với mức hơn 800.000 lượt năm 2025.

Đối với các hãng hàng không vùng Vịnh, Emirates và flydubai vẫn duy trì các khung giờ cất, hạ cánh bất chấp tình hình bất ổn. Theo bà Chiravadee, các lịch khai thác được giữ lại tương ứng với hơn 13.471 chuyến bay và sức chở trên 4 triệu ghế; các hãng chưa rút máy bay và sẵn sàng khôi phục hoạt động khi điều kiện cho phép.

Nhằm khôi phục niềm tin của du khách Trung Đông, TAT đã triển khai các hoạt động tiếp thị trực tiếp tại khu vực, tổ chức thông tin cho truyền thông và mời đại diện các cơ quan truyền thông cao cấp, những người có ảnh hưởng hướng đến nhóm khách hàng có thu nhập cao tham gia quảng bá du lịch Thái Lan.