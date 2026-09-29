Thái Lan đánh giá thiệt hại y tế, khắc phục hậu quả sau mưa lũ

Ngập lụt do mưa lớn tại thủ đô Bangkok, Thái Lan ngày 26/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Trong số các cơ sở y tế bị thiệt hại do mưa lũ, 22 nơi buộc phải đóng cửa hoàn toàn và 3 nơi tạm dừng một phần dịch vụ. Tại tỉnh miền Đông Rayong, nước lũ tràn vào các bệnh viện buộc lực lượng chức năng phải khẩn trương chuyển tuyến hàng trăm bệnh nhân, gồm nhiều ca nguy kịch, sang các cơ sở y tế an toàn.

Để khắc phục hậu quả, Bộ Y tế Thái Lan đã triển khai Kế hoạch hành động 8 điểm do Bộ trưởng Y tế Pattana Promphat chủ trì. Kế hoạch tập trung đảm bảo khả năng vận hành của hệ thống y tế, di chuyển bệnh nhân, cung cấp thuốc men và khôi phục các dịch vụ bị gián đoạn, đồng thời sẵn sàng kích hoạt đội cấp cứu hàng không Sky Doctor khi cần thiết.

Bên cạnh đó, các Đội ứng phó y tế khẩn cấp thu nhỏ (MiniMERT) cũng được điều động tới các điểm ngập lụt và trung tâm sơ tán tại Bangkok và huyện Pak Chong thuộc tỉnh Nakhon Ratchasima, Đông Bắc Thái Lan, để theo dõi sức khỏe cộng đồng và chăm sóc các nhóm đối tượng yếu thế.

Chính phủ Thái Lan dự báo nước lũ tại Bangkok sẽ rút hết trong 2-3 ngày nếu không tiếp tục có mưa. Theo người phát ngôn chính phủ Ekkapob Pianpises, nội các dự kiến thảo luận về các kế hoạch dài hạn để ứng phó với lũ lụt và các biện pháp khắc phục hậu quả.

Trong khi đó, các nước láng giềng như Campuchia và Myanmar cũng chịu ảnh hưởng do thời tiết cực đoan. Tại Myanmar, truyền thông địa phương đưa tin ít nhất 10 người đã thiệt mạng và hàng chục người mất tích sau khi mưa lớn gây ra lũ quét và lở đất nghiêm trọng tại vùng ven biển phía Nam Tanintharyi. Thị trấn Dawei ghi nhận lượng mưa 346 mm trong ngày 28/9, mức cao kỷ lục trong 80 năm qua.

Tại Campuchia, cơ quan quản lý thiên tai xác nhận lũ quét ảnh hưởng đến ít nhất 10 tỉnh, gần 45.000 hộ gia đình và buộc khoảng 4.000 người phải sơ tán khẩn cấp. Cơ quan quản lý khu di tích khảo cổ ở tỉnh Siem Reap, nơi có quần thể đền Angkor hàng trăm năm tuổi, đã phải vận hành tối đa các cửa xả và hệ thống kênh phân lũ nhằm giảm nguy cơ ngập úng.