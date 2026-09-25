Thái Lan có kế hoạch tăng dự trữ gạo và dầu cọ thô để ứng phó hiện tượng El Nino

Cục Thương mại nội địa (DIT) thuộc Bộ Thương mại Thái Lan vừa đề xuất kế hoạch tăng trữ lượng gạo và dầu cọ thô quốc gia, nhằm đảm bảo an ninh lương thực và ổn định thị trường trước nguy cơ hạn hán kéo dài do hiện tượng El Nino gây ra.

Theo ông Wittayakorn Maneenet, Cục trưởng DIT, đề xuất này hướng tới mục tiêu tăng 30% dự trữ gạo chiến lược và 20% dự trữ dầu cọ, trong bối cảnh nhiều nước trên thế giới đang tích cực thu mua lương thực để phòng ngừa rủi ro nguồn cung và biến động giá cả.

DIT khẳng định Thái Lan - một trong những quốc gia xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới - sẽ không rơi vào tình trạng thiếu hụt gạo hay dầu cọ đóng chai. Giá các mặt hàng này dự kiến không tăng đột biến do nguồn cung trong nước vẫn được đảm bảo. Tuy nhiên, các nông sản như sắn và ngô cần được giám sát chặt chẽ do sản lượng nội địa chưa đáp ứng đủ nhu cầu.

Bên cạnh đó, DIT đã làm việc với các nhà sản xuất hàng tiêu dùng thiết yếu (như xà phòng, kem đánh răng, dầu gội) nhằm cam kết duy trì sản lượng và không tăng giá bán. Bộ Thương mại Thái Lan cũng đề nghị các nhà bán buôn, bán lẻ luân phiên triển khai các chương trình khuyến mại để hỗ trợ người tiêu dùng.

Trong năm tài chính kết thúc cuối tháng 9/2026, DIT tiếp tục triển khai 4 nhóm giải pháp trọng tâm gồm quản lý sản lượng nông nghiệp theo quy hoạch; áp dụng cơ chế chuỗi giá trị đối với các nông sản chủ lực (ngô làm thức ăn chăn nuôi, cọ dầu, sắn và chuối); hỗ trợ nông dân phát triển bền vững; và mở rộng các hội chợ "Cờ xanh" (chương trình bán hàng trợ giá của Bộ Thương mại Thái Lan) nhằm giảm gánh nặng chi phí sinh hoạt cho người dân.