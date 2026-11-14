Thái Lan chuẩn bị đón lễ hội thả hoa đăng Loy Krathong

Lễ hội Loy Krathong được tổ chức vào đêm trăng tròn của tháng 12 theo lịch âm truyền thống Thái Lan, thường rơi vào tháng 11 dương lịch.

Năm nay, lễ hội chính thức diễn ra vào ngày 24/11. Tên gọi lễ hội Loy Krathong có nghĩa là thả những chiếc bè nhỏ trôi trên mặt nước, thể hiện nét văn hóa gắn bó lâu đời của người Thái với sông ngòi và nguồn nước.

Những chiếc krathong truyền thống chuẩn bị cho lễ hội. Ảnh: Visit Bangkok

Điểm đặc trưng của lễ hội là những chiếc krathong hoa đăng được làm từ thân cây chuối, lá chuối, hoa tươi, nhang và nến. Người tham gia thường trang trí hoa đăng thật đẹp, thắp nến, gửi gắm lời cầu nguyện rồi nhẹ nhàng thả xuống sông hoặc hồ.

Theo quan niệm truyền thống, nghi thức này thể hiện lòng biết ơn đối với Phra Mae Khongkha, nữ thần nước, đồng thời là dịp để con người gửi đi những điều không may mắn và cầu mong cuộc sống bình an, thuận lợi.

Mọi người cùng nhau thả hoa đăng trôi trên mặt sông. Ảnh: Bangkok-spirit

Tại Bangkok, các hoạt động dự kiến tập trung dọc sông Chao Phraya và những tuyến kênh lịch sử. Một số địa điểm được lựa chọn gồm khu vực cầu Rama VIII, công viên Santichaiprakan, trung tâm thương mại ICONSIAM và khu phức hợp Asiatique The Riverfront.

Ngoài nghi thức thả hoa đăng, du khách còn có thể thưởng thức ẩm thực đường phố, xem biểu diễn nghệ thuật truyền thống và tham gia các hoạt động văn hóa cộng đồng.

Lễ hội tại cố đô Sukhothai. Ảnh: Thansettakij

Ở miền Bắc Thái Lan, tỉnh Sukhothai tổ chức lễ hội Loy Krathong, Candlelight and Fireworks tại Công viên Lịch sử Sukhothai từ ngày 15 đến 24/11.

Không gian di tích cổ được thắp sáng bằng nến, kết hợp trình diễn pháo hoa và các nghi thức truyền thống, tạo nên sự kết nối giữa lễ hội với lịch sử của cố đô Thái Lan.

Những màn bắn pháo hoa tại lễ hội vô cùng rực rỡ và náo nhiệt. Ảnh: Thansettakij

Trong khi đó, tại Chiang Mai, lễ hội Yi Peng diễn ra từ ngày 23 đến 25/11, nổi bật với những chiếc đèn lồng giấy được thắp sáng. Đây là truyền thống của cộng đồng người Lanna ở miền Bắc, thường được tổ chức cùng thời điểm với Loy Krathong nhưng mang những nghi thức và ý nghĩa văn hóa riêng.

Một số hoạt động thả đèn trời có thể chịu quy định về an toàn hàng không và phòng cháy, do đó không phải khu vực nào cũng được phép thực hiện.

Đèn trời Yi Peng ở Chiang Mai. Ảnh: Nationalgeographic

Những năm gần đây, Thái Lan cũng chú trọng yếu tố bảo vệ môi trường trong lễ hội.

Người dân và du khách được khuyến khích sử dụng hoa đăng làm từ vật liệu tự nhiên, có khả năng phân hủy như lá chuối hoặc bánh mì, hạn chế sản phẩm bằng xốp và nhựa. Một số địa phương còn khuyến khích mỗi gia đình chỉ thả một chiếc hoa đăng nhằm giảm lượng rác thải trên sông.

Người dân mặc trang phục truyền thống thả hoa đăng. Ảnh: Kureansiklopedi

Không chỉ là hoạt động tín ngưỡng, lễ hội Loy Krathong còn trở thành dịp để các thế hệ người Thái gìn giữ phong tục truyền thống và giới thiệu văn hóa bản địa đến du khách quốc tế.

Những chiếc hoa đăng nhỏ trôi theo dòng nước mỗi tháng 11 vì thế không đơn thuần là hình ảnh đẹp mà còn chứa đựng thông điệp về lòng biết ơn, sự khởi đầu mới và mong ước bình an.