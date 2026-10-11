Thái Lan chuẩn bị đón hơn 16.000 đại biểu dự Hội nghị IMF và WB

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Ekniti Nitithanprapas ngày 10/10 đã kiểm tra công tác chuẩn bị tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi, nhằm bảo đảm việc đón tiếp các bộ trưởng tài chính, thống đốc ngân hàng trung ương, lãnh đạo doanh nghiệp và nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới.

Để tạo thuận lợi cho đại biểu ngay khi đến Thái Lan, nước chủ nhà sẽ triển khai các làn ưu tiên (Fast Track) tại khu vực kiểm soát xuất nhập cảnh, đồng thời phối hợp giữa cơ quan hải quan và các đơn vị kiểm soát dịch bệnh nhằm rút ngắn thời gian làm thủ tục, bảo đảm an toàn và nâng cao chất lượng phục vụ.

Thái Lan cũng hướng tới tổ chức hội nghị theo tiêu chuẩn “Green Meeting”, với các biện pháp giảm tác động đến môi trường. Khoảng 320 xe điện (EV) sẽ được sử dụng để đưa đón đại biểu, dự kiến giúp giảm hơn 95,8 tấn khí thải carbon dioxide.

Về an ninh, chính quyền Bangkok và lực lượng cảnh sát du lịch đã triển khai các phương án bảo vệ ở mức cao. Trung tâm chỉ huy tình huống được thành lập tại Trung tâm Giải trí Lumphini để theo dõi và ứng phó với các tình huống khẩn cấp suốt ngày đêm trong thời gian từ ngày 8-18/10. Lực lượng chức năng sẽ kết hợp các phương tiện giám sát trên không, tuần tra bằng xe đạp và ô tô, đồng thời ứng dụng công nghệ trong điều hành nhằm bảo đảm an toàn cho đại biểu và hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Cảnh sát du lịch Thái Lan cũng kêu gọi người dân phối hợp với lực lượng chức năng, chung tay đón tiếp khách quốc tế. Người dân có thể thông báo các tình huống bất thường qua đường dây nóng cảnh sát du lịch 1155 hoạt động 24/24 giờ.

Để phục vụ hội nghị, Chính phủ Thái Lan và Ngân hàng Trung ương nước này cũng điều chỉnh lịch làm việc tại Bangkok. Ngày 16/10 được quy định là ngày nghỉ đặc biệt đối với cơ quan nhà nước và ngân hàng trong thủ đô. Các chi nhánh ngân hàng ngoài trung tâm thương mại tại Bangkok dự kiến đóng cửa liên tục trong ba ngày, từ ngày 16-18/10.

Ngân hàng Trung ương Thái Lan cho biết các hệ thống thanh toán giá trị lớn và thanh toán séc liên ngân hàng vẫn hoạt động ngày 16/10. Người dân tiếp tục có thể chuyển tiền và rút tiền qua dịch vụ ngân hàng di động cũng như máy ATM như thường lệ. Cơ quan này khuyến nghị doanh nghiệp và người dân chủ động lên kế hoạch giao dịch tài chính để tránh phát sinh bất tiện trong thời gian diễn ra hội nghị.