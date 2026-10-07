Thái Lan chuẩn bị áp dụng phí du lịch 450 baht với khách quốc tế

Khách du lịch tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: THX/TTXVN

Đề xuất thu phí 450 baht (khoảng 13,5 USD) đối với khách du lịch quốc tế nhập cảnh vào Thái Lan đang nhận được sự ủng hộ rộng rãi, dự kiến mang lại khoảng 8 tỷ baht (tương đương 240 triệu USD) mỗi năm cho quỹ bảo hiểm du khách và phát triển hạ tầng du lịch.

Tại cuộc họp tham vấn ngày 6/10 do Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Surasak Phancharoenworakul chủ trì, đại diện Bộ Y tế Công cộng do Bộ trưởng Pattana Promphat dẫn đầu, cùng lãnh đạo Hội đồng Du lịch Thái Lan, Hiệp hội Khách sạn Thái Lan, các hãng hàng không và tập đoàn bán lẻ lớn đã thống nhất ủng hộ kế hoạch. Trước đó, đợt tham vấn trực tuyến (24/8–28/9) với 5.954 người tham gia ghi nhận 80,50% ủng hộ dự thảo và 78,30% đồng ý mức phí 450 baht.

Theo kế hoạch, chính sách này sẽ áp dụng trước tiên với du khách nhập cảnh bằng đường hàng không. Việc thu phí đường bộ và đường thủy sẽ tạm hoãn một năm. Phương án tích hợp phí vào vé máy bay nhận được nhiều sự ủng hộ nhất (36,26%) nhằm tránh ùn tắc xuất nhập cảnh.

Nguồn thu từ phí du lịch sẽ được chuyển vào Quỹ Khuyến khích Du lịch Thái Lan để tài trợ bảo hiểm du lịch, đồng thời tôn tạo điểm đến và bảo tồn tài nguyên. Cơ chế này giúp hỗ trợ hệ thống y tế công lập - nơi đang tồn đọng khoảng 7 tỷ baht (khoảng 210 triệu USD) tiền viện phí chưa thu hồi từ bệnh nhân nước ngoài, đồng thời giảm gánh nặng cho ngân sách.

Từ tháng 1 đến tháng 9/2026, Thái Lan đón hơn 22 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu đạt trên 1.000 tỷ baht (khoảng 30 tỷ USD). Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan sẽ hoàn thiện dự thảo để trình Hội đồng Chính sách Du lịch Quốc gia và trình Nội các phê duyệt.