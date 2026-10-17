Thái Lan chốt khách mời bất ngờ giải King's Cup

Tuyển Thái Lan tổ chức King's Cup 2026 vào tháng 11.

Công tác chuẩn bị cho King's Cup lần thứ 52 năm 2026 của Thái Lan bất ngờ gặp biến động khi Bahrain xin rút lui vào phút chót. Để kịp hoàn thiện danh sách tham dự, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã lựa chọn Brunei làm phương án thay thế, thay vì những đối thủ quen thuộc trong khu vực như tuyển Việt Nam.

Theo kế hoạch ban đầu, King's Cup 2026 dự kiến diễn ra tại tỉnh Sisaket, trong khoảng thời gian từ ngày 9 đến 17/11, trùng với đợt FIFA Days. Bốn đội tuyển góp mặt gồm chủ nhà Thái Lan, Oman, Bahrain và Tajikistan. Đây đều là những đối thủ được kỳ vọng mang đến các thử thách chuyên môn đáng kể cho đội tuyển xứ Chùa vàng.

Tuy nhiên, kế hoạch của FAT đã bị ảnh hưởng sau khi Liên đoàn Bóng đá Bahrain thông báo rút lui. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện, buộc đội tuyển Bahrain phải điều chỉnh kế hoạch tập luyện và hủy lịch thi đấu giao hữu trong tháng 11 để tạo điều kiện cho ban huấn luyện mới ổn định công việc.

Trước tình huống bất ngờ, FAT nhanh chóng tìm kiếm phương án thay thế nhằm bảo đảm giải đấu diễn ra theo đúng kế hoạch. Cuối cùng, Brunei được lựa chọn và đã đồng ý tham dự, qua đó hoàn thiện danh sách bốn đội tuyển tranh tài tại King's Cup 2026.

Đáng chú ý, Brunei hiện đứng ở vị trí thấp hơn đáng kể so với những khách mời ban đầu trên bảng xếp hạng FIFA. Trong khi Oman, Bahrain và Tajikistan lần lượt được giới thiệu với thứ hạng 81, 97 và 100 thế giới, Brunei đứng thứ 196. Sự thay đổi này khiến chất lượng chuyên môn của giải đấu nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ.

Theo thông báo được đề cập từ FAT, lễ bốc thăm và họp báo chính thức của giải sẽ diễn ra lúc 14h ngày 19/10 tại khách sạn Gallery, tỉnh Sisaket.