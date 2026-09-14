Thái Lan chốt đội hình đấu tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026

Chiều 14/9, HLV Anthony Hudson chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ đội tuyển Thái Lan chuẩn bị tham dự FIFA ASEAN Cup 2026, diễn ra tại Indonesia từ ngày 26/9 - 5/10.

Trước đó một ngày, nhà cầm quân người Anh đã gửi danh sách sơ bộ gồm 55 cầu thủ cho Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT). Sau quá trình lựa chọn, lực lượng được rút xuống còn 23 người.

HLV Anthony Hudson chốt danh sách 23 cầu thủ dự FIFA ASEAN Cup 2026. (Ảnh: FAT).

Đáng chú ý, Chanathip Songkrasin có tên trong danh sách cuối cùng. Tiền vệ 33 tuổi là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm và có khả năng tạo đột biến hàng đầu của bóng đá Thái Lan.

Ngôi sang đang khoác áo SV Elversberg tại Bundesliga là Nicholas Mickelson cũng được triệu tập hướng đến giải đấu quan trọng lần này.

Ngoài ra, những cái tên quen mặt như Jonathan Khemdee, Manuel Tom Bihr, Supachai Jaided, Sarach Yooyen, Peeradon Chamratsamee hay, Supachok Sarachat, Jude Soonsup-Bell, Teerasak Poeiphimai đều được HLV Hudson lựa chọn.

Sự xuất hiện của những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, cùng nhiều trụ cột giàu kinh nghiệm giúp lực lượng Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026 được đánh giá mạnh hơn đáng kể so với đội hình vừa tham dự AFF Cup 2026.

Đáng chú ý, trong danh sách lần này không có sự góp mặt của trung vệ Theerathon Bunmathan và tiền đạo Teerasil Dangda. Đây là hai trong số những ngôi sao sáng nhất của bóng đá Thái Lan trong khoảng hơn một thập kỷ qua.

Cạnh đó, tài năng trẻ Suphanat Mueanta cũng không kịp bình phục chấn thương để cùng tuyển Thái Lan dự FIFA ASEAN Cup 2026.

Nói về lựa chọn nhân sự cho giải đấu sắp tới, HLV Anthony Hudson cho biết: "Tôi hài lòng và rất háo hức khi được làm việc với tất cả các cầu thủ trong đội hình này. Như tôi đã nói trước đây, ba đợt tập trung vừa qua đều có sự khác biệt, gồm vòng loại Asian Cup, FIFA Days tháng 6 và AFF Cup. Mỗi đợt đều có những thách thức khác nhau.

Ở đợt tập trung tháng 6, khi ấy giải VĐQG đã kết thúc được bốn tuần sau một mùa giải kéo dài. Còn tại FIFA ASEAN Cup lần này, chúng tôi cố gắng lựa chọn những cầu thủ tốt nhất trong số những người mà mình có thể sử dụng.

Sau đợt tập trung này cho đến Asian Cup vào đầu năm sau, hy vọng chúng tôi sẽ có khả năng lựa chọn những cầu thủ tốt nhất. Tất nhiên, chúng tôi muốn có một đội hình mạnh nhất, cố gắng phát triển và xây dựng đội bóng để hướng tới Asian Cup.

Việc một số cầu thủ gặp chấn thương và không sẵn sàng thi đấu là chuyện bình thường có thể xảy ra. Chúng tôi sẽ cố gắng duy trì bộ khung tốt nhất để chuẩn bị trước khi bước vào Asian Cup".

FIFA ASEAN Cup 2026 cũng mang ý nghĩa đặc biệt với Thái Lan khi họ một lần nữa nằm chung bảng với tuyển Việt Nam.

Tại AFF Cup 2026, tuyển Việt Nam đã vượt qua Thái Lan với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận để nâng cao danh hiệu vô địch.

HLV Hudson thừa nhận ông vẫn thất vọng về kết quả tại AFF Cup, nhưng đánh giá cao màn trình diễn của các học trò khi đối đầu với tuyển Việt Nam.

“Tại AFF Cup 2026, Việt Nam có được lực lượng tốt nhất và có thời gian dài để chuẩn bị. Trong khi chúng tôi không có được điều đó.

Tôi nghĩ trong hai trận chúng tôi đối đầu với họ ở chung kết AFF Cup 2026, nhìn tổng thể tôi hài lòng với những gì các cầu thủ đã thể hiện. Trong thâm tâm, tôi thất vọng với kết quả, nhưng nếu nhìn tổng thể và bỏ qua kết quả thi đấu, tôi vẫn rất tự hào về tất cả các cầu thủ.

Tôi cùng tất cả các cầu thủ đều cảm thấy hào hứng và nóng lòng chờ đợi được gặp lại họ ở FIFA ASEAN Cup 2026", HLV Hudson chia sẻ.

Danh sách 23 cầu thủ Thái Lan dự ASEAN Cup 2026.