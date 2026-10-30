Thái Lan chỉnh công thức giá xăng, dầu giúp giảm chi phí cho người tiêu dùng
Từ ngày 29/10, Thái Lan chính thức áp dụng công thức tính giá xăng, dầu mới từ các nhà máy lọc dầu, cắt bỏ các khoản chi phí giả định vốn tồn tại suốt 22 năm qua. Bước đi mang tính cấu trúc này dự kiến sẽ giúp hạ giá xăng, dầu bán buôn và tiết kiệm cho người tiêu dùng khoảng 10,84 tỷ baht (gần 320 triệu USD) mỗi năm.
Ủy ban Quản lý chính sách năng lượng đã phê duyệt việc loại bỏ các khoản phí vận chuyển hàng hải, bảo hiểm và tổn thất vận chuyển giả định tính theo tuyến đường từ Singapore về Thái Lan. Công thức cũ được ban hành từ năm 2004 đã khiến người tiêu dùng phải gánh chịu những chi phí không thực tế.
Quy định mới cũng giảm tỷ lệ dự trữ dầu bắt buộc xuống còn 2/3 so với mức cũ để phản ánh đúng nhu cầu thực tế của thị trường.
Theo công thức mới, giá bán buôn tại cổng nhà máy lọc dầu đối với tất cả các sản phẩm xăng, dầu sẽ giảm từ 0,0875 baht đến 0,3548 baht/lít, tương đương mức tiết kiệm khoảng 29,7 triệu baht (khoảng 875.000 USD) mỗi ngày.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/thai-lan-chinh-cong-thuc-gia-xang-dau-giup-giam-chi-phi-cho-nguoi-tieu-dung-a501105.html