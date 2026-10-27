Thái Lan chi gần 1,5 tỷ USD hỗ trợ hộ gia đình lắp điện mặt trời

Nội các Thái Lan ngày 27/10 đã thông qua chương trình hỗ trợ điện mặt trời trị giá 50 tỷ Baht (khoảng 1,48 tỷ USD), Bangkok Post đưa tin. Theo đó, mỗi hộ đủ điều kiện được hỗ trợ 50.000 Baht (khoảng 1.480 USD) chi phí lắp đặt. Cơ quan Điện lực Thủ đô (MEA) và Cơ quan Điện lực tỉnh (PEA) sẽ tiếp nhận đăng ký theo cơ chế một cửa.

Một công nhân đang lắp đặt tấm pin mặt trời tại một nhà máy ở tỉnh Nakhon Pathom, Thái Lan. Ảnh: Straist Times

Trước đó, ngày 26/10, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Ekniti Nitithanprapas cho biết đề xuất đã vượt qua khâu thẩm định của Bộ Tài chính và sẽ được tài trợ theo khuôn khổ vay vốn của chính phủ.

“Hiện nay, chúng ta nhập khẩu rất nhiều năng lượng và nằm trong nhóm những nước mua nhiều nhất thế giới,” ông Ekniti nói, đồng thời nhận định đây “không phải là một giải pháp bền vững”.

Theo số liệu của Chính phủ Thái Lan, từ tháng 1 đến tháng 7/2026, khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) chiếm khoảng 60% sản lượng điện của Thái Lan, trong khi năng lượng tái tạo chiếm gần 11%. Thái Lan đặt mục tiêu nâng tỷ trọng điện sản xuất từ năng lượng tái tạo lên 51% vào năm 2037.

Theo The Nation Thailand, chương trình hỗ trợ điện mặt trời sẽ áp dụng cho các hệ thống điện mặt trời lắp trên mái nhà, mặt đất và mặt nước. Phạm vi hỗ trợ được mở rộng do một số ngôi nhà có kết cấu mái không phù hợp để lắp đặt pin mặt trời.

Các hộ gia đình có thể bán lượng điện dư thừa lên lưới điện quốc gia để tạo thêm thu nhập. Chính phủ cũng bố trí nguồn vốn riêng để Cơ quan Điện lực Thủ đô (MEA) và Cơ quan Điện lực tỉnh (PEA) thay công tơ điện thông minh cho các hộ tham gia; người dân không phải trả chi phí thay thế.

Những hộ thiếu vốn ban đầu có thể tiếp cận các khoản vay lãi suất thấp thông qua 3 ngân hàng nhà nước, gồm Ngân hàng Tiết kiệm Chính phủ, Ngân hàng Nhà ở Chính phủ và Ngân hàng Nông nghiệp và Hợp tác xã Nông nghiệp.

Nội các Thái Lan cũng đã thông qua khoản đầu tư hơn 20 tỷ Baht (khoảng 592 triệu USD) để phát triển lưới điện thông minh, tạo điều kiện cho người dân bán điện dư thừa. Bên cạnh chương trình điện mặt trời, nước này đang xem xét giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng sinh học E20 và dầu diesel sinh học B20 nhằm giảm chi phí sinh hoạt, hỗ trợ nông dân và hạn chế phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu.