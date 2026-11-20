Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cầm bản thỏa thuận thương mại đã ký kết trong ngày diễn ra Hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Mỹ, tại Manila, Philippines

Thông tin được Nhà Trắng công bố trong danh mục các thỏa thuận thương mại và đầu tư được thúc đẩy sau chuyến thăm Philippines kéo dài hai ngày của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhân dịp Hội nghị cấp cao ASEAN.

Theo Nhà Trắng, thương vụ HIMARS nằm trong gói các hợp đồng thương mại và đầu tư chiến lược trị giá hơn 17 tỷ USD dành cho các doanh nghiệp Mỹ tại khu vực Đông Nam Á.

Nếu được hoàn tất, Thái Lan sẽ trở thành quốc gia đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á lục địa được trang bị HIMARS, hệ thống vũ khí thu hút sự chú ý toàn cầu sau khi chứng minh hiệu quả trong nhiều cuộc xung đột hiện đại, đặc biệt tại Ukraine.

HIMARS là hệ thống pháo phản lực đặt trên khung gầm xe tải quân sự có tính cơ động cao.

Mỗi bệ phóng có thể mang 6 rocket dẫn đường GMLRS hoặc một tên lửa chiến thuật ATACMS có tầm bắn xa hơn.

Điểm mạnh của HIMARS nằm ở khả năng triển khai nhanh, phóng đạn chính xác rồi nhanh chóng cơ động rời vị trí để tránh hỏa lực phản kích.

Hệ thống này có thể sử dụng nhiều loại đạn khác nhau thuộc họ đạn MLRS, cho phép tấn công mục tiêu ở khoảng cách từ hàng chục đến hàng trăm kilômét tùy loại đạn được trang bị.

Kế hoạch mua sắm này là một phần trong nỗ lực hiện đại hóa quân đội Thái Lan, trong bối cảnh nhiều quốc gia đang tăng cường đầu tư cho năng lực tác chiến tầm xa và khả năng răn đe.

Việc sở hữu HIMARS được đánh giá có thể giúp quân đội Thái Lan nâng cao đáng kể năng lực hỏa lực chính xác tầm xa và khả năng phản ứng nhanh trên chiến trường hiện đại.

Theo Khaosod