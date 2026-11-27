Lực lượng cứu hộ phong toả hiện trường vụ cháy nhà máy lọc dầu Bangchak ở quận Phra Khanong, thủ đô Bangkok, Thái Lan, ngày 26-11-2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo Bộ Năng lượng Thái Lan, đám cháy bùng phát vào khoảng 14 giờ 51 tại khu vực phụ trợ, không phải các phân xưởng sản xuất hoặc chưng cất chính của nhà máy.

Chính quyền địa phương đã yêu cầu người dân sinh sống quanh khu vực khẩn trương sơ tán, đồng thời cho học sinh tại các trường lân cận về nhà để bảo đảm an toàn.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý hóa chất liên quan nhằm ngăn nguy cơ cháy bùng phát trở lại và hạn chế ô nhiễm môi trường.

Bộ Nội vụ cũng chỉ đạo chuẩn bị bổ sung phương tiện chữa cháy, bao gồm xe chữa cháy sử dụng bọt chuyên dụng và trực thăng, đồng thời theo dõi chất lượng không khí tại khu vực xung quanh nhà máy.

Công ty Bangchak cho biết đám cháy đã được dập tắt vào khoảng 15 giờ 15 cùng ngày. Doanh nghiệp đã tạm dừng hoạt động toàn bộ các phân xưởng sản xuất. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy chất lượng không khí xung quanh nhà máy vẫn nằm trong giới hạn bình thường.

Các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy và đánh giá thiệt hại.