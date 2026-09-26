Thái Lan cất Chanathip để quyết đấu với tuyển Việt Nam

Sau chiến thắng 4-0 trước Pakistan ở trận ra quân, HLV Anthony Hudson tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Anh khẳng định tuyển Thái Lan phải nhanh chóng gác lại niềm vui để tập trung cho cuộc so tài với tuyển Việt Nam vào ngày 29/9.

“Tôi thực sự tự hào về các cầu thủ. Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ trong trận đấu này. Nhưng giờ đây, toàn đội phải lập tức chuyển sự tập trung sang trận gặp Việt Nam. Điều quan trọng là hồi phục thể lực, chuẩn bị tốt nhất và sẵn sàng cho thử thách tiếp theo”, HLV Anthony Hudson nói.

HLV Anthony Hudson dành sự tôn trọng lớn cho tuyển Việt Nam trước cuộc đối đầu được xem là tâm điểm của bảng B ASEAN Cup 2026. Ảnh: FAT

Đáng chú ý, HLV Anthony Hudson không xem tuyển Việt Nam là đối thủ duy nhất cần quan tâm, nhưng ông thừa nhận trận đấu sắp tới có ý nghĩa đặc biệt với tuyển Thái Lan. “Tôi luôn nghĩ rằng dù gặp Việt Nam, Philippines hay bất kỳ đội nào, trận đấu quan trọng nhất luôn là trận kế tiếp. Nếu bạn nghĩ quá xa, bạn có thể đánh mất sự tập trung vào nhiệm vụ trước mắt. Chúng tôi đã hoàn thành công việc hôm nay và bây giờ mọi sự chuẩn bị sẽ hướng đến trận gặp Việt Nam”, HLV Anthony Hudson chia sẻ.

Nhà cầm quân người Anh cũng nhấn mạnh yếu tố thể lực sẽ đóng vai trò quyết định ở giải đấu diễn ra với mật độ dày đặc. Theo ông, việc xoay tua đội hình là điều bắt buộc nếu muốn tiến sâu. “Tôi rất vui khi không phải sử dụng Chanathip ở trận đấu này. Chúng tôi muốn cậu ấy có trạng thái sung sức nhất cho những trận quan trọng phía trước. Nhưng tôi tin tưởng vào tất cả cầu thủ. Dù ai đá chính trước Việt Nam, chúng tôi vẫn bước vào trận đấu với sự tự tin rất lớn”, HLV Anthony Hudson khẳng định.

Bên cạnh phát biểu của HLV trưởng, tiền đạo Teerasak Poeiphimai - người lập hat-trick vào lưới Pakistan và được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận cũng bày tỏ quyết tâm cùng tuyển Thái Lan chinh phục chức vô địch ASEAN Cup 2026.

“Tôi rất hạnh phúc khi ghi bàn và giúp đội giành chiến thắng. Mục tiêu của tôi là đóng góp nhiều nhất có thể để Thái Lan hướng đến chức vô địch”, Teerasak nói.

Chiến thắng 4-0 giúp tuyển Thái Lan có khởi đầu thuận lợi tại bảng B. Tuy nhiên, thử thách thực sự đang chờ họ ở phía trước khi phải chạm trán tuyển Việt Nam, đội vừa nhọc nhằn đánh bại Philippines 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Nguyễn Đình Bắc.

Cuộc đối đầu giữa tuyển Việt Nam (hạng 99 thế giới) và tuyển Thái Lan (hạng 94 thế giới) sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 29/9 tại Bandung (Indonesia), và nhiều khả năng sẽ quyết định ngôi đầu bảng B ASEAN Cup 2026.