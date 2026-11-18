Phó phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan Lalida Persvivatana cho biết, tối 17/11, Thủ tướng Anutin Charnvirakul đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tìm kiếm nguồn nước thay thế và tăng cường giám sát chất lượng nước máy tại tỉnh Chiang Rai.

Việc cung cấp nước máy cho 14 ngôi làng thuộc huyện Mae Sai, gần biên giới Myanmar, đã bị gián đoạn trong tháng 11 sau khi nhà chức trách phát hiện nồng độ thạch tín trong nguồn nước địa phương cao gấp 30 lần giới hạn an toàn. Theo đó, hơn 20.000 hộ gia đình tại khu vực này bị ảnh hưởng.

Lấy mẫu nước sông phục vụ công tác giám định chất lượng nước. Ảnh: Facebook/สุชาติ ชมกลิ่น

Các đợt kiểm tra tiếp theo cũng phát hiện nước chưa qua xử lý từ sông Sai, một nhánh của sông Mekong, có nồng độ thạch tín cao gấp 25 lần giới hạn cho phép đối với nước uống. Chính quyền đã điều động hai xe tải chở nước sạch đến các khu dân cư, đồng thời tìm kiếm những nguồn nước sông khác có thể thay thế.

Tuần trước, các nhà nghiên cứu tại Đại học Naresuan cho biết kết quả phân tích hóa học kết hợp với dữ liệu vệ tinh cho thấy phần lớn trầm tích chứa thạch tín trên sông Sai có nguồn gốc từ hoạt động khai thác vàng ở phía bên kia biên giới Myanmar.

Cuộc xung đột kéo dài tại Myanmar được cho là đã tạo điều kiện để các hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên diễn ra thiếu kiểm soát. Ngoài vàng, nước này còn có nhiều hoạt động khai thác đất hiếm, nguyên liệu quan trọng trong sản xuất điện thoại thông minh, tua bin gió và xe điện.

Trong chuyến thăm Myanmar tuần trước, Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow đã đề cập tình trạng ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng trên sông Sai. Ông cho rằng nguyên nhân xuất phát từ nước thải của các hoạt động khai thác mỏ, đồng thời nhấn mạnh đây là vấn đề cấp bách cần được xử lý ngay lập tức.

Chính phủ Thái Lan cho biết đã thảo luận vấn đề ô nhiễm với Trung Quốc. Các nhà nghiên cứu nhận định nhiều hoạt động khai thác mỏ tại Myanmar do các doanh nghiệp Trung Quốc điều hành.

Nhà chức trách lo ngại các chất ô nhiễm có thể tiếp tục theo dòng nước lan xuống hạ lưu sông Mekong. Đây là tuyến đường thủy quan trọng, cung cấp nguồn sinh kế cho hàng triệu người tại nhiều quốc gia trong khu vực.

Nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng cũng đang được chú ý. Các quan chức Thái Lan cho biết kết quả xét nghiệm hồi tháng 10 tại tỉnh Nong Khai, giáp biên giới Lào, phát hiện thạch tín trong nước tiểu của 17 trong số 177 người được kiểm tra.