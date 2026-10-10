Thái Lan: Cảnh sát cải trang nhân viên thu gom rác để triệt phá đường dây ma túy

Ảnh: Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan

Theo đoạn băng được phía cảnh sát công bố, các điều tra viên đã đi xe chở rác và tìm kiếm trong khu dân cư.

Cảnh sát cho biết đã đột kích 5 địa điểm ở cả trong và ngoài Bangkok. Có 6 nghi phạm bị bắt với cáo buộc tàng trữ và phân phối ma túy trái phép. Các điều tra viên đã thu giữ hơn 1.600 viên methamphetamine và nhiều loại ma túy khác.

Tham gia chiến dịch có một đội cảnh sát chuyên nằm vùng để điều tra. Cảnh sát cho biết phương pháp này hiệu quả tại các cộng đồng đông dân cư, những nơi rất khó để thâm nhập mà không gây nghi ngờ.

Theo NHK