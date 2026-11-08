Thái Lan cảnh báo siêu El Nino làm trầm trọng ô nhiễm bụi mịn

Giới chức Bộ Y tế Thái Lan cho biết, nguy cơ hình thành đợt siêu El Nino gây hạn hán kéo dài có nguy cơ làm gia tăng mức độ ô nhiễm bụi mịn PM2.5 ở Thái Lan so với những năm trước.

Trước tình hình trên, chính phủ Thái Lan yêu cầu các đơn vị liên quan đặc biệt nâng cao cảnh giác và chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa từ nay cho đến hết tháng 5/2027 nhằm bảo vệ khoảng 16 triệu người thuộc nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trên toàn quốc.

Bộ Y tế Thái Lan cũng đã ra mắt ứng dụng "Vùng an toàn" cho phép người dân tìm kiếm các phòng sạch và phòng khám chuyên khoa ô nhiễm không khí theo thời gian thực, đồng thời lập bản đồ theo dõi các nhóm nguy cơ cao.

Bên cạnh đó, Thái Lan sẽ phân bổ ngân sách nhằm tối ưu hóa nguồn lực, tránh chồng chéo chi phí và bảo đảm hệ thống y tế vận hành hiệu quả trong suốt mùa ô nhiễm 2027.