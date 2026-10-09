Thái Lan cảnh báo mưa lớn tại 53 tỉnh và Thủ đô Bangkok, nguy cơ lũ quét, ngập lụt

Bangkok vừa trải qua đợt ngập lụt nặng do mưa lớn kéo dài

Khu vực cảnh báo gồm 5 tỉnh miền Bắc, 9 tỉnh Đông Bắc, 25 tỉnh miền Trung, trong đó có Bangkok, cùng 14 tỉnh miền Nam.

Người dân tại vùng trũng thấp, khu vực chân đồi, gần sông suối và những nơi đang chịu ảnh hưởng của ngập lụt được yêu cầu đặc biệt thận trọng.

Theo Cơ quan Khí tượng Thái Lan, thời tiết bất ổn xuất hiện khi khối không khí lạnh áp suất cao từ Trung Quốc mở rộng xuống miền Bắc và Đông Bắc nước này.

Trong khi đó, rãnh gió mùa vẫn hoạt động tại khu vực phía Bắc miền Nam, còn gió mùa Tây Nam tiếp tục ảnh hưởng biển Andaman, miền Nam và Vịnh Thái Lan.

Ngày 9-10, mưa lớn dự kiến tập trung tại hạ Đông Bắc, miền Đông và miền Nam. Sang ngày 10 và 11-10, phạm vi mưa mở rộng tới hạ miền Bắc, miền Trung, Bangkok cùng các tỉnh lân cận.

Trong hai ngày cuối đợt cảnh báo, mưa lớn chủ yếu ảnh hưởng miền Nam.

Các tỉnh Rayong, Chanthaburi và Trat có thể ghi nhận mưa rất lớn trong ngày 10-10. Đến ngày 11-10, nguy cơ này chuyển sang Phetchaburi và Prachuap Khiri Khan.

Mưa tích lũy có thể gây lũ quét, nước tràn bờ và sạt lở tại các vùng địa hình dốc.

Chính quyền địa phương được yêu cầu theo dõi lượng mưa và mực nước liên tục 24 giờ, bố trí lực lượng ứng cứu, máy móc cùng phương tiện tại những khu vực dễ xảy ra thiên tai.

Các địa phương cũng phải đẩy nhanh việc thoát nước, kiểm tra đê điều và chuẩn bị trung tâm sơ tán, lương thực cùng nước uống.

Người dân được khuyến cáo tránh nơi trống trải, không trú dưới cây lớn hoặc gần biển quảng cáo thiếu ổn định khi có dông.

Trên biển Andaman và Vịnh Thái Lan, sóng tại vùng có dông có thể cao trên 2m, tàu thuyền cần di chuyển thận trọng và tránh khu vực thời tiết nguy hiểm.

Theo The Nation