Thái Lan cân nhắc lùi thời điểm triển khai gói kích cầu du lịch. Ảnh: AI

Nguyên nhân được cho là việc triển khai chương trình trong mùa cao điểm du lịch có thể không mang lại hiệu quả kinh tế như kỳ vọng.

Ngày 16.9, Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Surasak Phancharoenworakul cho biết, thời điểm thực hiện chương trình đã được thảo luận giữa các thành viên Nội các và đại diện các bộ, ngành liên quan.

Phần lớn ý kiến nhất trí cần triển khai các biện pháp kích cầu du lịch, song cho rằng việc thực hiện chương trình trong mùa cao điểm, bắt đầu từ tháng 10, cần được cân nhắc.

Theo các ý kiến tại cuộc thảo luận, nhu cầu du lịch trong giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027 được dự báo ở mức cao, trong khi công suất phòng tại nhiều khách sạn đã đạt mức đầy hoặc gần đầy.

Do đó, việc bổ sung ngân sách hỗ trợ du lịch trong thời gian này có thể không tạo ra nhiều nhu cầu mới và khó phát huy tối đa hiệu quả kinh tế.

Chương trình “Thai Tiew Thai Plus” dự kiến có ngân sách khoảng 4 tỉ baht (hơn 100 triệu USD), hỗ trợ 1 triệu lượt khách du lịch.

Theo đề xuất, Chính phủ Thái Lan sẽ hỗ trợ chi phí lưu trú 1.500 baht/đêm, tối đa 5 đêm. Người tham gia cũng được hưởng các phiếu điện tử theo cơ chế đồng chi trả 50:50, trị giá 1.500 baht/ngày tại các điểm du lịch lớn và 2.000 baht/ngày tại các thành phố du lịch thứ cấp. Chương trình được kỳ vọng tạo ra khoảng 20 tỉ baht giá trị hoạt động kinh tế.

Kế hoạch ban đầu dự kiến chương trình được triển khai trong giai đoạn từ tháng 11.2026 đến tháng 2.2027, nhưng không áp dụng trong khoảng thời gian từ ngày 15.12.2026 đến 15.1.2027 nhằm tránh giai đoạn nghỉ lễ Năm mới. Tuy nhiên, Bộ trưởng Surasak cho rằng khoảng thời gian gián đoạn này có thể khiến chương trình bị đánh giá là thiếu tính liên tục.

Sau các cuộc thảo luận, phần lớn ý kiến nghiêng về phương án tập trung chương trình thành một đợt duy nhất sau kỳ nghỉ Năm mới, qua đó tăng khả năng tạo tác động kinh tế.

Theo Bộ trưởng Surasak, nguồn ngân sách khoảng 4 tỉ baht dành cho chương trình đã được bố trí, trong đó kinh phí thuộc cùng nguồn phân bổ của đợt đầu tiên trong khoản vay 400 tỉ baht theo nghị định vay của Chính phủ và hiện có thể được sử dụng.

Trong quý IV.2026, Chính phủ Thái Lan có thể tiếp tục sử dụng chương trình “Thai Chuay Thai Plus” (tạm dịch: Người Thái hỗ trợ người Thái) nhằm hỗ trợ kích thích tiêu dùng. Chính phủ đang cân nhắc gia hạn chương trình này sau ngày 30.9.

Trong khi đó, chương trình “Thai Tiew Thai Plus” có thể được triển khai vào mùa thấp điểm, trùng với kỳ nghỉ học, qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các gia đình đi du lịch trong nước.

Bộ trưởng Surasak dẫn kết quả một cuộc khảo sát gần đây đối với các doanh nghiệp tư nhân. Theo đó, một số doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực khách sạn, cho rằng việc triển khai chương trình vào mùa cao điểm sẽ mang lại ít lợi ích bổ sung.

Nguyên nhân là công suất phòng đã ở mức cao, trong khi nhiều du khách đã lên kế hoạch cho các chuyến đi từ trước.

Tuy nhiên, ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp vẫn chưa thống nhất. Một số doanh nghiệp cho rằng các cơ sở kinh doanh khác vẫn có thể còn phòng trống hoặc dư công suất phục vụ, do đó vẫn có khả năng hưởng lợi từ chương trình kích cầu.

Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan dự kiến tiếp tục tham vấn khu vực tư nhân trước khi đưa ra quyết định chính thức về thời điểm triển khai chương trình.