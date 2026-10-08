Thái Lan cần 1,1 triệu lao động kỹ năng cao, nhưng 174.000 cử nhân trẻ đang thất nghiệp

Theo Trung tâm Nghiên cứu Kasikorn (KResearch), khoảng 401.000 người tại Thái Lan thất nghiệp trong quý II/2026, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất trong 7 quý.

Đáng chú ý, nhóm người từ 20-24 tuổi chiếm khoảng 44% số người thất nghiệp, tương đương 174.000 người. Đây là nhóm chủ yếu gồm những người trẻ mới gia nhập thị trường lao động sau khi hoàn thành chương trình học.

Sinh viên Thái Lan trong một giờ học. Ảnh: Bangkok Post

Thái Lan cần 1,1 triệu lao động kỹ năng cao

Trong khi tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm người trẻ tăng, nhu cầu nhân lực có kỹ năng cao tại Thái Lan lại được dự báo tăng mạnh.

Theo KResearch, nền kinh tế Thái Lan có thể cần khoảng 1,1 triệu lao động có kỹ năng cao trong giai đoạn 2025-2029. Hơn 69% nhu cầu này tập trung ở 3 nhóm lĩnh vực gồm hàng không và logistics, điện tử thông minh và robot công nghiệp, cùng công nghiệp số.

Đây đều là những lĩnh vực đòi hỏi người lao động có chuyên môn kỹ thuật, năng lực sử dụng công nghệ và khả năng thích ứng với sự thay đổi nhanh của môi trường làm việc.

Tuy nhiên, cơ cấu đào tạo hiện nay chưa hoàn toàn đáp ứng nhu cầu này. Hơn 60% sinh viên tốt nghiệp đại học tại Thái Lan thuộc các nhóm ngành khoa học xã hội và nhân văn.

Trong khi đó, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) giảm từ 23,2% năm 2020 xuống 22,3% năm 2025.

Khoảng cách giữa cơ cấu đào tạo và nhu cầu tuyển dụng vì vậy trở thành một trong những vấn đề được đặt ra đối với thị trường lao động Thái Lan.

AI và tự động hóa tiếp tục thay đổi nhu cầu việc làm

KResearch nhận định công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa, đang làm thay đổi nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp.

Những công việc có tính chất lặp lại hoặc có thể được chuẩn hóa có xu hướng chịu tác động lớn hơn khi doanh nghiệp tăng cường ứng dụng công nghệ. Trong bối cảnh đó, người lao động cần phát triển những kỹ năng có khả năng bổ trợ cho công nghệ thay vì cạnh tranh trực tiếp với các hệ thống tự động hóa.

Thái Lan đồng thời phải đối mặt với xu hướng già hóa dân số. Dự báo nhu cầu nhân lực trong các lĩnh vực công nghệ và chăm sóc sức khỏe sẽ tiếp tục tăng khi cơ cấu dân số thay đổi.

Sự chênh lệch giữa số người trẻ thất nghiệp và nhu cầu lớn về lao động kỹ năng cao cho thấy bài toán của thị trường việc làm không chỉ nằm ở số lượng việc làm, mà còn ở sự phù hợp giữa kỹ năng được đào tạo và kỹ năng nền kinh tế đang cần.