Thái Lan cấm nhân viên 'khoe thành tích' trên mạng xã hội

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Theo thông báo của PACC, cán bộ và nhân viên bị cấm đăng tải thông tin liên quan đến công việc đang xử lý, kết quả điều tra, thành tích cá nhân hoặc hoạt động của cơ quan trên các nền tảng trực tuyến nếu chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Quy định nhằm bảo vệ tính bảo mật của các vụ việc, tránh thông tin sai lệch và bảo đảm hình ảnh thống nhất của cơ quan.

Lãnh đạo PACC cho rằng trong những năm gần đây, mạng xã hội ngày càng được nhiều công chức sử dụng để chia sẻ hoạt động nghề nghiệp.

Tuy nhiên, việc công bố thông tin không kiểm soát có thể ảnh hưởng đến các cuộc điều tra, làm phát sinh hiểu lầm trong dư luận hoặc tạo ra nhận thức rằng cá nhân đang tận dụng công vụ để xây dựng hình ảnh riêng.

Quy định mới cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc sử dụng các kênh truyền thông chính thức của cơ quan khi công bố thông tin với công chúng.

Những nội dung liên quan đến chiến dịch chống tham nhũng, xử lý vụ việc hoặc kết quả điều tra sẽ do người phát ngôn hoặc bộ phận được ủy quyền thực hiện.

Sau khi thông tin được công bố, một số ý kiến trên mạng xã hội Thái Lan cho rằng quy định có thể làm giảm tính công khai và khả năng tiếp cận thông tin của người dân.

Những người ủng hộ cho rằng các cơ quan điều tra cần duy trì nguyên tắc bảo mật và tránh hiện tượng cán bộ sử dụng mạng xã hội để "đánh bóng" hình ảnh cá nhân.

Các cơ quan nhà nước tại Thái Lan ngày càng chú trọng quản lý hoạt động của công chức trên môi trường số, khi mạng xã hội trở thành công cụ phổ biến để chia sẻ thông tin và tương tác với công chúng.

Theo Khaosod, The Nation