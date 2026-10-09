Thái Lan: Bụi mịn PM2.5 tại Bangkok vượt ngưỡng an toàn

Khói mù ô nhiễm tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: THX/TTXVN

Trung tâm Thông tin chất lượng không khí Bangkok công bố số liệu ghi nhận lúc 7h ngày 9/10 cho thấy nồng độ PM2.5 tại 5 quận vượt ngưỡng tiêu chuẩn 37,5 microgam/m³. Quận Yan Nawa ghi nhận mức cao nhất, lên tới 48 microgam/m³, tiếp theo là Prawet (40,4 microgam/m³), Khlong Toei (40 microgam/m³), Pathum Wan (39,5 microgam/m³) và Bang Khun Thian (38,5 microgam/m³). Nồng độ trung bình toàn thành phố ở mức 29,2 microgam/m³.

Thông thường, mưa giúp loại bỏ một phần bụi mịn trong không khí thông qua quá trình rửa trôi. Tuy nhiên, việc PM2.5 vẫn vượt ngưỡng tại nhiều khu vực cho thấy tình trạng ô nhiễm cục bộ vẫn đáng lưu ý. Theo cơ quan chức năng, các khu vực có mật độ giao thông cao và hoạt động kinh doanh tập trung ghi nhận nồng độ bụi mịn cao hơn. Lưu lượng phương tiện giao thông lớn vào buổi sáng cùng điều kiện thời tiết ít gió có thể hạn chế khả năng khuếch tán các chất ô nhiễm.

Trước tình hình trên, nhà chức trách khuyến cáo người dân sử dụng khẩu trang có khả năng lọc bụi PM2.5 khi ra ngoài, hạn chế hoạt động thể lực cường độ cao ngoài trời. Trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người mắc bệnh tim mạch hoặc hô hấp mạn tính được khuyến nghị tránh các hoạt động ngoài trời trong thời gian chất lượng không khí suy giảm.