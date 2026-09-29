Thái Lan bơm 2 tỷ baht ứng phó đợt mưa lụt

Ngày 29/9, Chính phủ Thái Lan thông báo trích 2 tỷ baht (khoảng 61,5 triệu USD) từ ngân sách trung ương năm 2026 để hỗ trợ khẩn cấp cho người dân vùng lũ trên toàn quốc, trong bối cảnh các nghiên cứu kinh tế cảnh báo thủ đô Bangkok có thể gánh chịu thiệt hại lên tới 11,8 tỷ baht (khoảng 363 triệu USD).

Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Thái Lan Paradorn Prissananantakul cho biết, khoản ngân sách 2 tỷ baht sẽ bù đắp các thiệt hại do mưa lũ phát sinh từ ngày 20/9 trở đi. Chính phủ đang làm việc với Chính quyền Đô thị Bangkok (BMA) để thống nhất mức bồi thường, bảo đảm người dân thủ đô đủ điều kiện sẽ nhận mức hỗ trợ tối đa 9.000 baht (khoảng 277 USD) mỗi hộ gia đình theo tiêu chuẩn chung trên toàn quốc.

Ngập lụt tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, ngày 26/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Các phương án bồi thường thiệt hại đối với phương tiện giao thông sẽ được trình Chính phủ trong phiên họp ngày 30/9. Kể từ ngày 1/10, các đợt thiên tai phát sinh sẽ chuyển sang xử lý theo cơ chế Quỹ Bảo hiểm bồi thường thiên tai quốc gia (OIC).

Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Ekkapob Pianpises cho biết, Thủ tướng Anutin Charnvirakul đã chỉ đạo BMA, Cục Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai (DDPM) tập trung huy động máy bơm hạ thấp mực nước, đồng thời phải tiếp cận kịp thời các khu vực bị chia cắt để cung cấp lương thực, nước uống cho người dân.

* Thiệt hại kinh tế tập trung tại trung tâm Bangkok

Cùng ngày, Trung tâm Dự báo kinh tế và kinh doanh thuộc Đại học Báo chí và Thương mại Thái Lan (UTCC) công bố dự báo cho biết tổng tổn thất kinh tế trên cả nước do đợt mưa lụt từ ngày 25–29/9 ước tính từ 5,9 đến 20,6 tỷ baht (tương đương 0,03% đến 0,11% GDP hàng năm).

Theo kịch bản dự báo trung bình, tổng thiệt hại do đợt mưa lụt này gây ra có thể lên tới 12,3 tỷ baht (khoảng 378 triệu USD), trong đó riêng Bangkok thiệt hại hơn 7 tỷ baht (tương đương 0,11% GDP của thành phố, chiếm khoảng 57% tổn thất của 27 tỉnh bị ảnh hưởng). Trong kịch bản xấu nhất, thiệt hại tại Bangkok có thể lên tới 11,8 tỷ baht (khoảng 363 triệu USD). Các tỉnh giáp ranh Bangkok ước tính thiệt hại 1,84 tỷ baht (56,6 triệu USD), trong đó tỉnh Samut Prakan chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Chủ tịch UTCC Thanavath Phonvichai nhận định Bangkok gánh chịu tổn thất lớn nhất do là trung tâm kinh tế, thương mại và dịch vụ lớn nhất cả nước.

* Tác động chuỗi cung ứng và khuyến nghị chính sách

Theo UTCC, ngập lụt đã làm giảm mức chi tiêu tại các trung tâm thương mại, cửa hàng bán lẻ, nhà hàng và trạm xăng. Các tuyến đường chính bị ngập gây gián đoạn mạng lưới logistics và phân phối hàng hóa tới các khu vực như Bang Kapi, Min Buri (thuộc Bangkok) và vùng phụ cận Rangsit (thuộc tỉnh Pathum Thani giáp Bangkok).

Người dân xếp hàng thanh toán sau khi mua đồ tích trữ phòng mưa ngập tại siêu thị Lotus, đường Ratchadaphisek, quận Din Daeng, Bangkok. Ảnh: Đỗ Sinh - PV TTXVN tại Thái Lan

Ngành sản xuất chịu tác động gián tiếp do di chuyển của công nhân và vận chuyển nguyên liệu bị chậm trễ. Giá các mặt hàng rau tươi đã bắt đầu tăng nhẹ trước Lễ ăn chay (10–18/10). Tuy nhiên, tác động này lên chỉ số lạm phát chung được dự báo ở mức hạn chế và ngắn hạn.

Các số liệu trên chưa bao gồm thiệt hại về nhà ở, phương tiện, hàng hóa kho bãi và tổn thất nông nghiệp tại các tỉnh miền Trung như Chai Nat, Sing Buri, Suphan Buri và Ayutthaya.

UTCC cảnh báo thiên tai gia tăng áp lực lên tăng trưởng kinh tế Thái Lan trong nửa cuối năm, đặc biệt nếu tình trạng ngập lụt tại lưu vực sông Chao Phraya kéo dài sang quý IV. Cơ quan này khuyến nghị Chính phủ cần triển khai các gói cứu trợ có trọng tâm, hoãn trả nợ và cung cấp tín dụng phục hồi cho lao động tự do và cùng doanh nghiệp nhỏ, đồng thời kiểm soát giá hàng hóa thiết yếu và đẩy nhanh đầu tư nâng cấp hệ thống thoát nước của Bangkok.