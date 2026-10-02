Thái Lan biến văn hóa trở thành 'sức mạnh mềm' chinh phục thế giới

Khách du lịch tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: TTXVN

Những sản phẩm văn hóa nổi tiếng như anime của Nhật Bản hay K-pop của Hàn Quốc đang góp phần gia tăng sức hút của châu Á trên thế giới, đồng thời thúc đẩy cạnh tranh thu hút du khách giữa các quốc gia trong khu vực.

Tại Đông Nam Á, Thái Lan từ lâu đã là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn. Nhờ đầu tư vào cơ sở hạ tầng, áp dụng các chính sách thị thực linh hoạt và mở rộng kết nối hàng không, Thái Lan giờ đây đang vươn lên vị thế ảnh hưởng toàn cầu, trong đó nhấn mạnh đến tầm quan trọng của văn hoá.

Trong tháng 6, Malaysia đã vượt qua Thái Lan để trở thành quốc gia được du khách ghé thăm nhiều nhất trong khu vực. Để lấy lại đà tăng trưởng, Chính phủ Thái Lan cùng người dân đã nỗ lực giới thiệu lại hình ảnh đất nước với thế giới và phát huy những thế mạnh về sức mạnh mềm.

"Làn sóng Thái Lan" (T-wave) là thuật ngữ được dùng để mô tả sức ảnh hưởng của sức mạnh mềm Thái Lan ngày càng phát triển. Trước đây, sức mạnh mềm của Thái Lan chủ yếu được biết đến qua ẩm thực.

Trong thời gian dài, Chính phủ Thái Lan cũng hỗ trợ các sáng kiến trong ngành công nghiệp điện ảnh, trong đó có chính sách hoàn tiền một phần chi phí cho các đoàn làm phim đối với khoản chi tiêu và thuê nhân sự tại địa phương.

Đáng chú ý, sự xuất hiện của các võ sĩ Muay Thái, xe tuk-tuk và trang phục truyền thống Thái Lan, MV “SaWaDiKa” gần đây đã đưa những biểu tượng văn hóa quen thuộc đến với hàng triệu người trên thế giới thông qua sản phẩm nhạc pop mang tính toàn cầu.

Trong khi Thái Lan và văn hóa nước này ngày càng trở nên dễ tiếp cận với những nhóm khán giả mới thông qua các bộ phim truyền hình, điện ảnh và âm nhạc trong nước cũng như quốc tế, những du khách giàu kinh nghiệm đến Thái Lan giờ đây cũng bị thu hút bởi các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Cơ quan du lịch nước này coi đây là một lợi thế cạnh tranh của Thái Lan trong khu vực.

Từ các suối nước nóng, những khu nghỉ dưỡng phục hồi sức khỏe và liệu pháp thải độc cho đến các phương pháp thảo dược truyền thống, lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ tại Thái Lan không chỉ giới hạn ở các dịch vụ mát-xa hay yoga tại các khu nghỉ dưỡng cao cấp. Từ Chiang Mai đến Hua Hin, mỗi nơi ở Thái Lan đều có một nét đặc trưng riêng về dịch vụ chăm sóc sức khoẻ.

Thái Lan giờ đây đang hướng tới trở thành một trung tâm chăm sóc sức khoẻ toàn cầu, không chỉ cung cấp các phương pháp điều trị mà còn mang đến trải nghiệm giúp cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Câu hỏi đặt ra là liệu sức hút văn hóa có thể chuyển hóa thành những lợi ích kinh tế lâu dài hay không? Mặc dù “T-wave” được xây dựng theo mô hình khá sát với “K-wave” của Hàn Quốc, nhưng vẫn còn phải chờ xem liệu Thái Lan có thể tái hiện thành công kinh tế mà Hàn Quốc đã đạt được hay không.

Các chuyên gia cho rằng Thái Lan từ lâu đã có tiềm năng to lớn. Là một nền kinh tế mở, nước này luôn thúc đẩy mở cửa chào đón mọi người nhằm thu hút cả du khách lẫn doanh nghiệp.

Bất chấp những tham vọng về công nghệ và du lịch, lợi thế đặc trưng hơn của Thái Lan có thể lại nằm ở một yếu tố khó tạo dựng bằng chính sách hơn là nền văn hóa mà du khách trực tiếp trải nghiệm khi đặt chân đến đất nước này.

Việc biến sức hút đó thành ảnh hưởng kinh tế lâu dài có thể phụ thuộc vào khả năng Thái Lan phát huy những giá trị vốn đã thu hút mọi người đến đây. Theo các chuyên gia, sức mạnh bền vững của Thái Lan từ lâu đã nằm ở “văn hóa, ẩm thực và cảnh quan”.