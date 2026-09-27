Thái Lan: Bị điện giật trong khu nhà ngập nước, 1 người tử vong, 1 người nguy kịch

Nhân viên cứu hộ xử lý tại hiện trường vụ việc

Thông tin cho biết, khu nhà ở này đã bị ngập khoảng hai ngày nay. Theo nhân chứng, thời điểm xảy ra vụ việc, một xe cẩu đang có mặt tại hiện trường để di chuyển một phương tiện bị chìm trong nước.

Nhận được tin báo, Đội ứng phó thảm họa của Quỹ Ruam Katanyu đã sử dụng xe cứu hộ gầm cao để vượt qua vùng nước lũ tiếp cận các nạn nhân tại một khu nhà ở trong Soi King Kaew 19, huyện Bang Phli.

Lực lượng cứu hộ đã cấp cứu cho nạn nhân bất tỉnh, khiêng qua khu ngập nước và bàn giao cho đội xe cấp cứu của Trung tâm Y tế Khẩn cấp Prakan để chuyển đến bệnh viện.

Sau đó, các nhân viên cứu hộ quay trở lại hiện trường để xử lý thi thể của người còn lại được xác nhận đã tử vong.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc và làm rõ nguyên nhân.

Theo Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai Thái Lan (DDPM), người dân tại các khu vực ngập lụt cần ngắt toàn bộ nguồn điện trong nhà, tránh tiếp xúc với cột điện, tủ điện, dây điện rơi và tuyệt đối không sử dụng xe cẩu, xe nâng gần đường dây điện khi đang ngập nước.

Theo Khaosod