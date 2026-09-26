Thái Lan: Ban bố tình trạng khẩn cấp do thiên tai tại Bangkok

Khu Rom Klao, quận Lat Krabang, Bangkok ngập nặng trưa 26/9.

Quyết định mới được ban hành nhằm mở rộng phạm vi công bố khu vực thiên tai, vốn trước đó chỉ áp dụng tại 3 quận bị ảnh hưởng nặng nhất là Nong Chok, Suan Luang và Khan Na Yao. Theo Chính quyền Đô thị Bangkok (BMA), việc nâng cấp cảnh báo trên toàn thành phố sẽ cho phép BMA cùng các cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương kích hoạt cơ chế tài chính và cứu hộ khẩn cấp để hỗ trợ kịp thời các khu vực bị ảnh hưởng.

Tình hình ngập lụt diễn biến phức tạp trong bối cảnh mưa lớn tiếp tục trút xuống nhiều khu vực của thủ đô, trong đó phía Đông Bangkok là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Lúc 9h00 sáng 26/9, hệ thống tin nhắn cảnh báo khẩn cấp (Cell Broadcast) đã được gửi đến thiết bị di động của người dân, cho biết mực nước tại các kênh rạch đã đạt mức nguy hiểm và có khả năng tiếp tục dâng cao.

Theo Cục Khí tượng Thái Lan (TMD), nguyên nhân chính gây ra đợt thời tiết xấu này là do một vùng áp thấp hoạt động mạnh đang bao phủ khu vực đồng bằng Trung Bộ, thủ đô Bangkok và các tỉnh phụ cận, kết hợp với gió mùa Tây Nam đang mạnh lên trên vùng biển Andaman, khu vực miền Nam và Vịnh Thái Lan. TMD dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục kéo dài trên phạm vi toàn quốc cho đến hết ngày 27/9.

Tháng 9 hằng năm là đỉnh điểm mùa mưa tại Bangkok. Lượng mưa năm nay ghi nhận mức cao bất thường. Số liệu từ Cục thoát nước và chống ngập Bangkok, từ ngày 1/9 - 25/9, tổng lượng mưa đo được tại Bangkok đã đạt 487 mm, cao hơn nhiều so với mức trung bình 269 mm cùng kỳ giai đoạn 1991–2020. Đến trưa 26/9, mực nước tại một số khu vực bắt đầu có dấu hiệu ổn định nhờ hệ thống các trạm bơm của thành phố vận hành hết công suất, đạt tổng lưu lượng xả khoảng 1.200 m3/giây.

Tâm lý lo ngại vì ngập lụt kéo dài đã khiến người dân đổ xô đi tích trữ hàng hóa thiết yếu. Ghi nhận tại siêu thị Makro khu vực Ram Inthra cho thấy bãi đỗ xe rơi vào tình trạng quá tải, người dân xếp hàng mua mì ăn liền, nước đóng chai và đồ hộp.