Thái Lan quyết định áp dụng biện pháp tự vệ trong vòng 3 năm đối với sản phẩm nhựa Polypropylene nhập khẩu từ 40 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Ảnh: Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan.

Theo thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan gửi Cục Phòng vệ Thương mại (Bộ Công Thương) ngày 12/11/2026, Cục Ngoại thương (DFT) thuộc Bộ Thương mại Thái Lan đã chính thức áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng nhựa Polypropylene (PP) nhập khẩu.

ÁP THUẾ TỰ VỆ 3 NĂM

Vụ việc được khởi xướng điều tra từ ngày 3/9/2025 theo đơn đề nghị của ba doanh nghiệp sản xuất nội địa gồm Công ty TNHH Nhựa HMC, Công ty TNHH Thai Polyethylene và Công ty IRPC Public, sau khi ghi nhận lượng PP nhập khẩu vào Thái Lan tăng 71,03% trong giai đoạn 2020 - 2023 (từ 228.365 tấn lên 390.583 tấn) và tiếp tục tăng 18,09% trong ba quý đầu năm 2025, gây đe dọa thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước.

Biện pháp tự vệ này nhắm vào các sản phẩm nhựa PP thuộc 11 mã HS gồm 3902.10.30.001, 3902.10.30.090, 3902.10.40.001, 3902.10.40.090, 3902.10.90.001, 3902.10.90.090, 3902.30.30.001, 3902.30.30.090, 3902.30.90.001, 3902.30.90.090 và 3902.90.90.000. Phạm vi áp dụng bao gồm hàng hóa nhập khẩu từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ có lượng xuất khẩu sang Thái Lan từ 1 tấn trở lên, trong đó có Việt Nam.

Quyết định có thời hạn áp dụng trong 3 năm, tính từ ngày 28/9/2026 đến hết ngày 27/9/2029 với lộ trình giảm dần mức thuế trên giá CIF. Cụ thể, mức thuế trong năm thứ nhất (từ ngày 28/12/2026 đến ngày 27/9/2027) là 7,73%, năm thứ hai (từ 28/9/2027 đến 27/9/2028) là 7,68% và năm thứ ba (từ 28/9/2028 đến 27/9/2029) là 7,63%.

NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN TRỪ

Bên cạnh danh sách 175 quốc gia và vùng lãnh thổ đang phát triển được miễn trừ theo Phụ lục thông báo mà Việt Nam không nằm trong danh sách này, quyết định của Thái Lan cũng quy định loại trừ đối với một số dòng sản phẩm PP chuyên biệt phục vụ y tế, thực phẩm và sản xuất xuất khẩu.

Thứ nhất, các sản phẩm PP dùng cho hệ thống nước uống đạt chứng nhận tiêu chuẩn NSF/ANSI 61 của Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ hoặc tiêu chuẩn DVGW W 270 của Hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật Khí và Nước Cộng hòa Liên bang Đức.

Thứ hai, các sản phẩm terpolyme PP dùng sản xuất màng có nhiệt độ ban đầu khi niêm phong (SIT) nhỏ hơn hoặc bằng 1150C đối với loại có thêm phụ gia chống dính và làm trơn, hoặc nhỏ hơn hoặc bằng 1050C đối với loại không có phụ gia.

Thứ ba, sản phẩm PP đồng trùng hợp khối (thuộc mã 3902.30.90.090) sử dụng độc quyền để sản xuất màng đúc trong bao bì thực phẩm tiệt trùng chịu nhiệt và áp suất cao, đáp ứng đồng thời độ mờ không quá 5% ở độ dày màng 40 micron theo chuẩn ASTM D1003, tốc độ chảy nóng chảy (MFR) từ 2,5 đến 6 gam trên 10 phút theo chuẩn ASTM D1238 và có tài liệu tuân thủ yêu cầu tiếp xúc thực phẩm quốc tế.

Thứ tư, sản phẩm PP đồng trùng hợp ngẫu nhiên có tốc độ chảy nóng chảy từ 70 gam trên 10 phút trở lên. Cuối cùng là nhóm sản phẩm PP nhập khẩu vào Thái Lan hoặc các khu thương mại tự do để phục vụ hoạt động sản xuất xuất khẩu theo Luật Quản lý Khu công nghiệp, Luật Khuyến khích Đầu tư hoặc Luật Hải quan của Thái Lan.

CẦN CHỦ ĐỘNG RÀ SOÁT KỸ THUẬT VÀ ĐA DẠNG HÓA THỊ TRƯỜNG

Trước diễn biến này, Cục Phòng vệ Thương mại đã đưa ra các khuyến nghị nhằm bảo vệ quyền lợi cho ngành nhựa Việt Nam. Đối với Hiệp hội Nhựa Việt Nam, cơ quan quản lý đề nghị cần thông tin kịp thời tới các hội viên về mức thuế, lộ trình và các diện miễn trừ.

Hiệp hội cũng cần khuyến khích doanh nghiệp xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp, mở rộng thị trường để giảm phụ thuộc vào Thái Lan, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan nhà nước để xử lý các vướng mắc phát sinh.

Về phía các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu, do hàng hóa Việt Nam nằm trong diện chịu tác động trực tiếp, các đơn vị cần khẩn trương rà soát lại mã HS, xuất xứ, đặc tính kỹ thuật cũng như mục đích sử dụng của từng dòng sản phẩm. Nếu hàng hóa đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật thuộc diện loại trừ, doanh nghiệp phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ chứng minh xuất xứ và tài liệu kỹ thuật liên quan để hưởng miễn trừ thuế.

Song song với việc đánh giá lại tác động đến kế hoạch kinh doanh tại Thái Lan, việc đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường xuất khẩu được xem là giải pháp căn cơ giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro từ rào cản phòng vệ thương mại này.