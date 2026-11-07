Thái Lan áp thuế 35% với xe điện nhập khẩu để thúc đẩy sản xuất trong nước

Ngày 3-11, Nội các Thái Lan thông qua điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe điện nhập khẩu nguyên chiếc (CBU), với mức áp dụng mới từ ngày 1-1-2027.

Theo đó, thuế đối với xe điện chạy bằng pin (BEV) tăng từ 10% lên 35%, còn xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (REEV) tăng từ 15% lên 35%.

Ảnh minh họa: The Nation Thailand

Chính sách tập trung vào các phương tiện nhập khẩu không có hoạt động sản xuất trong nước và không sử dụng linh kiện nội địa.

Chính phủ Thái Lan cho rằng việc thay đổi thuế sẽ tạo điều kiện cạnh tranh phù hợp hơn cho những doanh nghiệp đã đầu tư nhà máy, tuyển dụng lao động và phát triển mạng lưới cung ứng tại nước này.

Theo Bộ Tài chính Thái Lan, mục tiêu không chỉ là thu hút thêm vốn đầu tư mà còn nâng tỷ lệ linh kiện có giá trị cao được sản xuất trong nước, tăng năng lực công nghệ và bảo đảm việc làm cho người lao động.

Các doanh nghiệp sản xuất xe điện tại Thái Lan đáp ứng điều kiện hiện hành tiếp tục được hưởng thuế suất ưu đãi 2%.

Hiệp hội Xe điện Thái Lan (EVAT) cho biết, trong 9 tháng năm 2026, nước này tiêu thụ khoảng 190.000 xe điện, nhưng xe nhập khẩu chiếm 70%, còn xe sản xuất nội địa chiếm 30%. Dù đã có 7 nhà máy xe điện hoạt động, nhưng tỷ trọng nhập khẩu vẫn lớn.

Thái Lan từng sử dụng các chương trình ưu đãi EV 3.0 và EV 3.5 để thúc đẩy tiêu dùng, thu hút các nhà sản xuất nước ngoài, trong đó có BYD và Great Wall Motor.

Tuy nhiên, giai đoạn tiếp theo được định hướng tăng chiều sâu sản xuất, thay vì chỉ mở rộng lượng xe đưa vào thị trường.

Sự thay đổi chính sách cũng thúc đẩy các hãng xe xem xét điều chỉnh chiến lược. Theo The Nation Thailand, một số thương hiệu Trung Quốc đã có cơ sở lắp ráp tại Thái Lan ủng hộ mức thuế mới, trong khi Dongfeng, Leapmotor và XPeng đang nghiên cứu hoặc lên kế hoạch phát triển hoạt động lắp ráp tại nước này.

Đây được xem là bước đi nhằm củng cố vị thế trung tâm công nghiệp ô tô khu vực, trong bối cảnh ngành xe điện đang làm thay đổi cấu trúc sản xuất và cạnh tranh tại Đông Nam Á.