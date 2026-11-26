Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ cháy nhà máy lọc dầu Bangchak ở quận Phra Khanong, thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Ít nhất 7 người bị thương, trong đó có 4 người bị thương nặng, trong vụ cháy xảy ra tại nhà máy lọc dầu Bangchak ở quận Phra Khanong, thủ đô Bangkok chiều 26/11.

Công ty Bangchak cho biết đã kiểm soát được đám cháy và tạm dừng hoạt động toàn bộ các phân xưởng sản xuất.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, vụ cháy xảy ra vào khoảng 14 giờ 51 tại cơ sở của Công ty Bangchak, gần ngõ Sukhumvit 62, quận Phra Khanong.

Báo cáo của Bộ Năng lượng cho biết khu vực xảy ra cháy thuộc bộ phận phụ trợ, không phải các phân xưởng sản xuất hoặc chưng cất chính của nhà máy.

Chính quyền địa phương yêu cầu người dân sinh sống quanh khu vực khẩn trương sơ tán; các trường học lân cận cũng thông báo cho học sinh trở về nhà để bảo đảm an toàn.

Chính quyền địa phương đồng thời khuyến cáo người dân tránh tuyến đường để phục vụ các phương tiện khẩn cấp và xe chữa cháy tiếp cận hiện trường.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul cho biết đã nhận được báo cáo về vụ việc và yêu cầu khẩn trương xử lý các hóa chất liên quan nhằm ngăn nguy cơ cháy bùng phát trở lại và hạn chế ô nhiễm môi trường.

Trong khi đó, Phó Bộ trưởng Nội vụ Jeseth Thaiset chỉ đạo chuẩn bị bổ sung phương tiện chữa cháy, trong đó có xe chữa cháy sử dụng bọt chuyên dụng và trực thăng KA-32 để sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết. Ông cũng yêu cầu phối hợp với Cục Kiểm soát ô nhiễm theo dõi khói và chất lượng không khí tại khu vực xung quanh nhà máy.

Về phần mình, công ty Bangchak cho biết đám cháy đã được dập tắt vào khoảng 15 giờ 15 cùng ngày. Theo cập nhật của doanh nghiệp lúc 15 giờ 45, tình hình đã được kiểm soát và kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy chất lượng không khí quanh nhà máy nằm trong giới hạn bình thường.

Các cơ quan liên quan đang tiếp tục điều tra nguyên nhân sự cố và đánh giá thiệt hại./.